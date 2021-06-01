《上流戰爭3》回歸倒數！金永大穿BC「男神級長腿」帥照先曝光

▲金永大演出《Penthouse上流戰爭》人氣高漲。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《Penthouse上流戰爭》第三季即將開播，其中飾演雙胞胎哥哥「朱碩勳」的金永大人氣更是直線上升，在IG擁有超過300萬粉絲的他，近期PO出帥照與粉絲互動，金永大身穿卡其色外套與褲裝出鏡，造型簡約卻藏不住一雙大長腿，掀起粉絲狂讚：「男神無誤」。

▲金永大以Brunello Cucinelli（BC）淺色調的卡其色外套擺拍帥照 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

金永大演出《Penthouse上流戰爭》人氣高漲，戲裡戲外高顏值備受矚目，近期他身穿「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli（BC）淺色調的卡其色外套，襯托出白皙膚質，與長褲搭配簡約清爽的白T-shirt，貼文一出就吸引超過70萬網友按讚。雖然造型簡單，但比例十分修長，一雙男神級大長腿見客，且以精緻側臉出鏡電力十足。

▲丁一宇相中深藍色細條紋西裝外套，搭配品牌經典的V領針織衫 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

Brunello Cucinelli男裝系列以輕盈色調搭配極簡剪裁彰顯時尚感，男神丁一宇則是相中深藍色細條紋西裝外套，搭配品牌經典的V領針織衫，演繹出與金永大截然不同的學院風，同時更顯成熟內斂。

然而憑藉《Penthouse上流戰爭》走紅，金永大也獲得許多時尚資源，像是先前曾經穿上GUCCI單品登上南韓《W Magazine》5月刊，搶眼造型顛覆劇中的學生形象，同樣讓粉絲耳目一新。

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