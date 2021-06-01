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6月份5間連鎖咖啡外帶外送優惠　在家喝星巴克買一送一、cama cafe有88折　

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▲咖啡外帶,車道門市,星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供）

▲6月最新連鎖咖啡外帶外送優惠在這看！（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著6月來臨，天氣越變越熱，民眾在家防疫想喝咖啡，不妨參考外送外帶優惠，cama cafe看準在家沖泡咖啡商機，推出「咖啡豆與濾掛咖啡」滿額88折優惠，還可免費送到家，星巴克則與2大外送平台合作，祭出黑咖啡買一送一；85度C自家APP推寄杯優惠，最多買3送3。

6月來臨，疫情尚未大幅趨緩，連鎖咖啡業者停止內用服務，持續主打外帶外送優惠，cama cafe從6／2至6／15期間，針對咖啡豆與濾掛包推出滿額優惠，只要購買咖啡豆2包以上，或濾掛式咖啡10包以上，直接享88折，可搭配門市外送，將商品免費送到家，也可選擇門市寄豆服務分次自取提領。

▲咖啡外帶,車道門市,星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供）

此外門市還提供外送咖啡與享受現烤可頌、帕尼尼等品項，點購金額達到250元，除免運費送到家之外，再享9折優惠；外送平台Uber Eats或foodpanda，消費金額滿180元，則可享現折20元優惠。

▲咖啡外帶,車道門市,星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供）

星巴克6／8前，推出外送平台UberEats以及foodpanda專屬活動，活動期間全日從外送平台購買兩杯大杯冰熱、風味一致的美式咖啡 ，其中一杯由星巴克招待；外送平台foodomo購買大杯冰熱、風味一致的那堤咖啡或焦糖瑪奇朵咖啡，可享買一送一。

▲咖啡外帶,車道門市,星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供）

85度C從6月起推出APP寄杯服務，中大杯咖啡系列享買10送3的常態優惠，限同品項同大小；在6／21至6／25限定5天，推出特別優惠，期間購買中杯拿鐵或美式買3送3，每天從早上10點開搶，每日限量共2000組。同時祭出6／1至8／31只要綁定國泰世華卡、富邦信用卡、中信卡支付「買十送三咖啡優惠」，再加贈小杯美式咖啡限量兌換券。

路易莎6／11前foodpanda、Uber Eats外送平台限定輕食、飲品享75折起優惠；丹堤也從即起至6／8，為鼓勵消費者外帶取代內用，於指定門市外帶自取，可享丹堤美饌系列、早午餐系列單點全面77折，且所有大杯以上飲品，全面第2杯3折優惠。

關鍵字：

疫情, 百貨, 外送, 外帶, 連鎖咖啡, 優惠, 星巴克買一送一, came, 丹堤, 路易莎, 85度Ｃ

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