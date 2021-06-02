「一個肯寵、一個崇拜」　情侶感情越來越好的５個小秘訣

▲情侶相處秘訣無他，就是互相兩個字。（圖／翻攝自IG/tvN drama、Unsplash）

編輯 / Lily

有人愛情談得甜蜜長久，或許不是他另一半的條件特別優秀，而是他懂得戀愛的秘訣，想要感情越來越好，以下5大原則必須熟記，讓別人羨慕死你。

#會吵架不會冷戰

天下沒有不吵架的情侶，但是若是每次都只是隱忍，把想說的話都憋著，哪一天儲存夠了失望，有一方就會再也不回頭的離開。理想的情侶關係是總是常常鬥嘴，有任何不滿都能脫口而出，不會冷戰的情侶才令人羨慕，因為他們每一次吵架，都會解決一個問題。

#三觀相同、彼此理解

感情想要走得長久，視乎於你們兩個的三觀是否符合，他的為人處事是否得當，是不是適合是跟你在。一起走完餘生的人。戀愛裡你們是彼此的戀人，生活中又是最好的朋友。

#女生不耍脾氣 男生給夠安全感

沒有百分百完美的戀人，但是夠不夠愛對方，其實自己心裡是最清楚的，女生千萬不要因為男生寵你

，你就耍脾氣，耍久了他會累，同理男生也要給足另一半安定感，不會讓女生覺得飄忽不定，願意和你規劃未來。

#一個寵、一個崇拜

男生感受被愛的三大重點是，被崇拜、被支持、被認同；女生戀愛三大需求是安全感、浪漫、被寵愛，所以戀愛最好的狀態是一個對另一個寵愛有加，另一個對一個崇拜至極。

#有問題關起門處理

護短是兩個人在一起的最基本原則，有一方做錯事情，可以回家關上門私下討論解決，如果想要戀情繼續，就不該把問題放在外面讓人指手畫腳，不管發生什麼事情，都不會讓彼此在外面面前受委屈。

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