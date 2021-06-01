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50歲「最帥車大叔」長髮頹廢風引兩極評價　網嚇傻：是流浪漢嗎？

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記者王則絲／台北報導

GUCCI近日於韓國首爾梨泰院開設全新旗艦店，邀請眾多明星好友參加開幕活動，其中包括有「最帥大叔」之稱的50歲男星車勝元也出席，不過車大叔完全甩脫了大家印象中的樣貌，一頭及肩長髮、白色落腮鬍豪放不羈，以凌亂粗獷的模樣穿上紳士西裝現身，粉絲嚇傻：「是流浪漢嗎？」

▲Gucci梨泰院旗艦店開幕。（圖／翻攝自IG）

▲車勝元有「最帥大叔」之稱。（圖／翻攝自IG@70csw）

今年50歲的車勝元以《市政廳》、《最佳愛情》等戲劇聞名，近年來戲劇作品比較少，但是在實境節目《一日三餐》中表現亮眼，精湛的廚藝被譽為「車大嬸」，贏得觀眾喜愛。其實日前在電影《暗夜天堂》記者會上，車勝元就曾以亂髮蓄鬍、一副邋遢宅男的模樣亮相，震驚眾人，而這次以同樣造型出席GUCCI旗艦店開幕活動，還是讓人無法習慣。

▲Gucci梨泰院旗艦店開幕。（圖／翻攝自IG）

▲車勝元出席GUCCI旗艦店開幕活動。（圖／翻攝自IG@gucci）

GUCCI近日於首爾梨泰院開設全新GUCCIGAOK旗艦店，新店舖外觀十分壯闊氣派，車勝元穿著海軍藍色波點合身西裝登場，188公分高挑的身形依然挺拔，頂著一頭略顯凌亂的及肩長髮，下巴還佈滿了白色鬍子，不修邊幅的造型依然讓粉絲感到不太習慣，「是流浪漢嗎？」、「是為戲而留的頭髮嗎？」但也有不少人喜歡這樣的率性不羈感，頗有雅痞紳士的風範，大讚：「很帥！」、「髮型意外很適合。」

▲Gucci梨泰院旗艦店開幕。（圖／翻攝自IG）

▲GUCCI首爾梨泰院旗艦店。（圖／翻攝自IG@gucci）

▲Gucci梨泰院旗艦店開幕。（圖／翻攝自IG）

▲Gucci梨泰院旗艦店開幕。（圖／翻攝自IG）

▲Gucci梨泰院旗艦店開幕。（圖／翻攝自IG）

▲Gucci梨泰院旗艦店開幕。（圖／翻攝自IG）

▲其他與會藝人，包括KAI（金鐘仁）、李智雅、朴載範、宣美。（圖／翻攝自IG@gucci）

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關鍵字：

車勝元, 車大叔, 車大嬸, Gucci

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