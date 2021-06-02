潤娥「雲朵洋裝」釣出她大讚是公主　偷偷落淚網驚：怎麼哭也這麼美

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥5月30日迎來31歲生日，雖然沒有舉辦盛大的粉絲活動，潤娥依然有在當日晚間線上直播，身上穿著夢幻的「雲朵洋裝」現身鏡頭前，療癒的公主澎澎袖造型獲一致盛讚，釣出少時成員Sunny、太妍、俞利都稱她為「公主」，潤娥念著粉絲們送的卡片還一度感動落淚，真性情的可愛模樣讓粉絲更心動了：「怎麼哭也這麼美！」

▲潤娥近日迎來31歲生日。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）

潤娥除了有歌手、主持人身份，在戲劇圈也表現亮眼，近日還有消息指出，潤娥將與李鐘碩搭檔出演新劇《Big Mouse》，光是用想像的就讓粉絲們超興奮！

▲潤娥穿著Cecilie Bahnsen「雲朵洋裝」現身直播。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）



潤娥在31歲這天不光與好友們一同慶祝，當晚也在V LIVE上與粉絲互動慶生，一同分享喜悅，潤娥以一身來自Cecilie Bahnsen的純白「雲朵洋裝」登場，吸睛的巨大澎袖還有提高的腰線，讓她整個人散發甜美可愛的氣息，獲得一面倒的盛讚，連少女時代同團成員Sunny、太妍、俞利都現身留言區：「很漂亮～公主！」

直播中潤娥念著粉絲們送的卡片，一度念到感動落淚，用卡片遮住臉偷偷擦眼淚，不過畫面還是被側邊的另一台攝影機給捕捉到，讓粉絲們不禁驚呼：「原來潤娥哭的時候是這樣」、「怎麼哭也這麼美！」不過搞笑的粉絲還不忘提醒潤娥：「左邊的雲扁掉了。」讓她馬上破涕為笑，趕緊把袖子重新拉澎。

▲潤娥也特別在YouTube頻道上製作了一個送給粉絲們的蛋糕。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）

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