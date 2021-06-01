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子瑜露肚裝纖腰美腿齊發　SANA愛馬仕絲巾裹胸拼了

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▲▼ Twice 。（圖／翻攝twicetagram IG）

▲TWICE即將發行新專輯《Taste of Love》，已搶先釋出首波宣傳照。（圖／翻攝twicetagram IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團「TWICE」即將發行迷你專輯《Taste of Love》，已搶先釋出首波宣傳照，色彩明亮的印花圖騰成為她們此次的造型主視覺，子瑜與成員SANA都穿露肚裝亮相，乍看之下看不出服裝品牌，原來都經過造型師巧手改造，子瑜服裝上結合法國精品Dior絲巾與愛馬仕（Hermes）Twilly絲巾，SANA則以愛馬仕90公分絲巾裹胸，青春洋溢。

▲▼ Twice 。（圖／翻攝twicetagram IG）

▲子瑜印花露肚裝造型獲網友好評。（圖／翻攝twicetagram IG）

TWICE一釋出子瑜托腮新照，露出修長美頸，立刻引來百萬個網友按讚，一面倒大喊「女神」，這套造型其實結合Dior與愛馬仕雙品牌改造的女神裝，上半身是短版衫，搭配迷你裙，讓她露出小蠻腰與美腿，模樣俏麗。

▲▼ Twice 。（圖／翻攝twicetagram IG）

▲SANA以愛馬仕絲巾裹胸，展現青春洋溢的露肚裝。（圖／翻攝twicetagram IG）

同團的SANA也以露肚裝上陣，但她上半身只靠一條愛馬仕Voltes et Pirouettes圖紋印花絲巾90cm裹身，此款絲巾圖案由充滿律動感的彩色織帶構成，靈感源自馬匹前額的華美裝飾，愛馬仕絲巾用途多變，除了作為領巾，或像SANA綁成上衣，亦可繫在包上點綴。

▲▼ 愛馬仕 。（圖／翻攝愛馬仕官網）

▲SANA使用的愛馬仕Voltes et Pirouettes圖紋印花絲巾90cm，15,600元。（圖／翻攝愛馬仕官網）

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關鍵字：

TWICE, 子瑜, SANA

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