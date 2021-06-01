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搶得到嗎？藤原浩 x sacai x Nike最新實鞋照、「全球發售雙數」曝光

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上週今年最受人矚目的 fragment design x sacai x Nike LD Waffle 終於公開了進一步販售資訊，而隨著發布日期即將到來，近期這雙融合日本兩大潮流大神的聯名神鞋，不僅釋出了最新的實鞋照外，甚至連全球「發售雙數」也一併曝了光。

▲fragment design x sacai x Nike LD Waffle 實鞋照。（圖／sneakerbardetroit）

雖然最新的 fragment design x sacai x Nike LD Waffle 實鞋照與先前曝光的相差不遠，但是在材質使用上可以發現更多細節，鞋面採用類似麂皮與網布組合，而雙層的鞋舌則是印有 Nike 與 fragment design 的閃電徽標，推測另一邊就是帶有 sacai 的招牌 Logo，此外先前的諜照圖也能看見鞋頭側方會有一跟閃電符號的鋼印，這一點在最新的 Sample 照中似乎沒有看到，看來一切細節彩蛋還是得等正式官圖出來才能得知了。

fragment design x sacai x Nike LD Waffle 據悉將於 2021 年夏季時正式發布，全球僅限量60,000 雙，售價為＄160 元美金，可預期屆時發售價格會飛漲得十分恐怖，祝福想入手的朋友們都能順利買到了。

延伸閱讀

閃電警報來襲！fragment design x sacai x Nike LDWaffle 「販售月份」疑似曝光，鞋頭們準備好了嗎？

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, 藤原浩, Nike, sacai

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