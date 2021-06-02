羨慕同學的炫錶重出江湖！　CITIZEN雙顯加溫度計錶三色齊發

▲CITIZEN ANA-DIGI TEMP腕錶兼具指針、數位顯時及溫度計顯示，（左起）8,900元、8,500元、8,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

6、7年級生可能還記得同學手上那只超炫的腕錶，有多個顯示窗、功能看起來好複雜，滿心羨慕也想擁有。CITIZEN正是當時潮流的推手之一，1982年推出兼具指針顯時（ANA）、數位顯時（DIGI）及溫度計測（TEMP）於一身的腕錶，經典設計重出江湖，推出造型與原創相同的方形ANA-DIGI TEMP腕錶，但復古金屬錶帶更加柔軟好佩戴，並能輕鬆調整長度。

▲CITIZEN復古金ANA-DIGI TEMP腕錶JG2103-72X，8,900元。



CITIZEN新版ANA-DIGI TEMP腕錶，在錶面上方維持指針顯時之外，下方的數位顯時並行，並同樣採用數位顯示的模式選單，可快速切換溫度計測、兩地時間顯示、計時碼錶等功能，另有實用的電力警告功能，當A2秒針盤2秒一跳或數位顯示時與分中堅的「：」閃爍，代表電力將耗盡。此系列共有「太空黑」JG2105-93E、「復古金」JG2103-72X 、「時尚銀」JG2101-78E等3種款式。

▲CASIO經典錶款DATABANK計算機系列錶款DBC-611，3,200元。（圖／CASIO提供）

復古潮流還少不了CASIO經典錶款DATABANK計算機系列，首款結合計算機功能的手錶DATABANK C-80-1型於1980年2月問世，至今仍深受潮流迷喜愛，旗下錶款DBC-611內建25組的電話記憶、備忘錄與8位數計算機功能，還有兩地時間、碼錶、鬧鈴等，依然酷味十足。

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