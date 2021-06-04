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巨嬰牡羊上榜無誤！網揭「3星座」嘴巴嫌棄你，心裡其實超愛你

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▲▼「3星座」嘴巴嫌棄你，心裡其實超愛你 。（圖／翻攝自IG）

▲3個星座口不對心，越鬧你就是越愛你。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

身邊有沒有一種異性總把你氣得牙癢癢，許久不聯絡他又會關心你的近況，但只要一互動他又是各種揶揄，非要鬧你他才開心，以下3星座最愛嘴巴嫌棄你，心裡又離不開你，一起來看看你的對象上榜了嗎？

▲▼「3星座」嘴巴嫌棄你，心裡其實超愛你 。（圖／翻攝自IG）

#金牛座

金牛在感情中比較傲嬌，不喜歡把好聽的話掛嘴邊，雖然如此，他的愛意都在行動中，對你的好通通會讓你感受到，
金牛很微妙，他越喜歡你，嘴巴上就會故意嫌棄，但心裡其實很在意你 ，因為他本身不太會表達，所以會故意找碴和你聊天吵鬧。

▲▼「3星座」嘴巴嫌棄你，心裡其實超愛你 。（圖／翻攝自IG）

#天蠍座

天蠍在不喜歡的人面前，是很神秘且惜字如金，但遇到喜歡的人反而會很愛故意招惹對方，像是故意嫌對方笨、或是醜，這種帶著寵溺的揶揄，真的只有他自己懂，他總是一邊嫌棄，一邊幫對方做事，以挑逗對方為樂，就是他表達愛的特殊方式。

▲▼「3星座」嘴巴嫌棄你，心裡其實超愛你 。（圖／翻攝自IG）

#牡羊座

牡羊座就戀愛中的幼稚鬼，他越是喜歡一個人，就會故意鬧對方，這種打打鬧的方式，對他來說是不可少的愛情的調味劑，在他的世界裡認為，只有他是獨一無二的可以說你，只要別人說你的不是，他可是會和對方拼命，畢竟他對你的嫌棄是帶著濃濃愛意，因為愛你才想招惹你。

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關鍵字：

星座, 排行, 口是心非

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