「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

▲在「同一空間」就吵架的星座組合Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）



編輯 ／Ann

疫情期間，盡量在家減少群聚是最有效的防疫，不過是否也發現跟家人的吵架次數變多了？不論是睡太晚、忘關燈、沒洗碗等生活小事都能引起爭吵，以下就從星座角度來分析，這些星座配對堪稱「宅家必吵架」，看看你上榜了嗎？

Top 3 牡羊座與水瓶座

牡羊座和水瓶座一旦在一起，絕對會引來許多爭吵，因為兩個星座本身個性可以說是南轅北轍，牡羊屬於「三分鐘熱度」，遇到問題喜歡馬上提出並解決，但是水瓶恰好相反，不僅沒有任何事情能打亂水瓶的節奏，他們還會身處自己的小世界，完全不受干擾，光是這點就能瞬間點燃牡羊的怒火，理智線直接斷掉。

Top 2 處女座與射手座

個性差很大的還有處女座與射手座，處女完美主義者的態度影響到生活，習慣每件小事都按照自己的想法執行，但是射手完全相反，樂觀的天性導致他們沒什麼事情是大事，永遠可以「等等再說」，因此吵架真的是難免，唯有兩人各退一步才能解決問題。

Top 1 雙子座與摩羯座

如果說雙子座善變且懂得變通，那麼摩羯就是始終如一的代表了，摩羯不喜歡變來變去，不論想法還是生活習慣都是一樣，一旦固定了就不會改變，無奈雙子就愛接受新鮮事物，兩人經常可以為此吵架，但勉強對方接受很難，還是少說一句比較能消氣。

►耍廢救台「邊緣宅家星座」Top 3 ！ 摩羯被點名、冠軍是提前部署



►「地表最難約」的3大星座！ 水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次



►網狂點頭「認識前後反差最大」星座Top 3 ！ 冠軍高冷全是騙人的