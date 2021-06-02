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ZARA推出「舉牌哥」勸世標語T恤　經典語錄「你的寵物不需要IG」必買

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▲ZARA X 舉牌哥聯名。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA推出「舉牌哥」聯名系列。（圖／翻攝自ZARA官網，以下同）

編輯／JJ

還記得去年在IG上爆紅的紐約「舉牌哥」嗎？戴著墨鏡、雙手高舉寫上諷刺標語的紙板，是他的招牌特色，當然，疫情後標準配備還新增了口罩，時間在走這位「舉牌哥」的人氣並沒有衰退，不只是IG粉絲人數持續成長到756萬，近日甚至還與ZARA推出了聯名服裝，將他的經典勸世語錄和舉牌模樣做成了照片T恤，還親自當起模特，引發話題。

▲ZARA X 舉牌哥聯名。（圖／翻攝自官網）

「舉牌哥」幽默的諷刺總能引起大家的共鳴，先前也曾為讀者們盤點過出自舉牌哥的經典勸世語錄，經過了一年多，依然受到網友們喜愛，人氣不減，而他的IG帳號@dudewithsign目前已擁有756萬追蹤者，由帳號@fuckjerry主人負責經營，因此快時尚品牌ZARA便找上他，特別為他推出了「F JERRY」聯名系列。

紐約「舉牌哥」勸世語錄超諷刺：你的食物不需要這張照片、你的狗不需要IG

▲ZARA X 舉牌哥聯名。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA X 舉牌哥聯名。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA「F JERRY」聯名系列有短袖、長袖，圖片也有分為在前與在後。

「F JERRY」聯名系列推出長袖與短袖白T恤，以簡單時髦的照片T型式呈現，直接將舉牌哥的經典貼文圖片原封不動印上T恤，位在胸前或者是背後，語錄款式包括「Your Pet Doesn’t Need A Social Media Account你的寵物不需要社群帳號」、「That Call Could Have Been A Text那通電話可以用一則訊息取代」、「The Camera Stays Off During Zoom在視訊時保持相機關閉」⋯⋯且中性版型男、女都能駕馭。

▲ZARA X 舉牌哥聯名。（圖／翻攝自官網）

▲中性版型男、女都能駕馭。

而近期時尚圈話題的聯名系列，還包括了MIU MIU與LEVI'S的合作，MIU MIU在去年首度推出支線「Upcycled by MIU MIU」的永續發展企劃，回收服飾再造新衣，今年Upcycled by MIU MIU帶來第二波動作，將回收品項聚焦在LEVI’S 80至90年代生產的古董501牛仔褲和Trucker牛仔外套，並加入了MIU MIU代表元素，讓最可愛、最少女的丹寧系列就此誕生！ 

▲Upcycled by Miu Miu X Levis 。（圖／品牌提供）

▲「Upcycled by MIU MIU X LEVI’S」。（圖／品牌提供）

▲Upcycled by Miu Miu X Levis 。（圖／品牌提供）

▲「Upcycled by MIU MIU X LEVI’S」系列聚焦在回收80至90年代生產的古董501牛仔褲和Trucker牛仔外套。（圖／品牌提供）

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►LEVI’S皮標變成少女粉！MIU MIU有史以來最可愛的丹寧系列誕生

關鍵字：

ZARA, 舉牌哥, 勸世語錄

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