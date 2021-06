ZARA推出「舉牌哥」勸世標語T恤　經典語錄「你的寵物不需要IG」必買

▲ZARA推出「舉牌哥」聯名系列。(圖/翻攝自ZARA官網,以下同)



還記得去年在IG上爆紅的紐約「舉牌哥」嗎?戴著墨鏡、雙手高舉寫上諷刺標語的紙板,是他的招牌特色,當然,疫情後標準配備還新增了口罩,時間在走這位「舉牌哥」的人氣並沒有衰退,不只是IG粉絲人數持續成長到756萬,近日甚至還與ZARA推出了聯名服裝,將他的經典勸世語錄和舉牌模樣做成了照片T恤,還親自當起模特,引發話題。

「舉牌哥」幽默的諷刺總能引起大家的共鳴,先前也曾為讀者們盤點過出自舉牌哥的經典勸世語錄,經過了一年多,依然受到網友們喜愛,人氣不減,而他的IG帳號@dudewithsign目前已擁有756萬追蹤者,由帳號@fuckjerry主人負責經營,因此快時尚品牌ZARA便找上他,特別為他推出了「F JERRY」聯名系列。

「F JERRY」聯名系列推出長袖與短袖白T恤,以簡單時髦的照片T型式呈現,直接將舉牌哥的經典貼文圖片原封不動印上T恤,位在胸前或者是背後,語錄款式包括「Your Pet Doesn’t Need A Social Media Account你的寵物不需要社群帳號」、「That Call Could Have Been A Text那通電話可以用一則訊息取代」、「The Camera Stays Off During Zoom在視訊時保持相機關閉」⋯⋯且中性版型男、女都能駕馭。

而近期時尚圈話題的聯名系列,還包括了MIU MIU與LEVI'S的合作,MIU MIU在去年首度推出支線「Upcycled by MIU MIU」的永續發展企劃,回收服飾再造新衣,今年Upcycled by MIU MIU帶來第二波動作,將回收品項聚焦在LEVI’S 80至90年代生產的古董501牛仔褲和Trucker牛仔外套,並加入了MIU MIU代表元素,讓最可愛、最少女的丹寧系列就此誕生!

