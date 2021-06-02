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海尼根、三得利夏季新味　迪士尼壞壞調酒　讓家秒變時尚小酒館

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▲海尼根、三得利新系列酒款。（圖／業者提供）

▲海尼根、三得利近期推出新系列，還有聯名酒款都適合在家小酌。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著天氣愈來愈熱，啤酒品牌海尼根，趁勢推出以清爽口感為主打的Silver星銀啤酒，主打不苦澀、尾韻清透的特色，而日本三得利則推出調酒品牌「-196°C」新口味，採用以完整果實的鳳梨與蜜柑增添調酒風味，都是結合夏季特色、在家想輕鬆一下的好選擇。

近日確診人數趨緩，官方還是呼籲在家防疫，許多人在家可能更忙了，除了要持續進行手上工作、電話會議之外，還要照顧小孩與家人，放鬆時光反而變得更珍貴，海尼根、三得利也趁勢推出旗下新口味，以「輕鬆好入口」開啟忙碌夏季的輕鬆時刻。

▲海尼根、三得利新系列酒款。（圖／業者提供）

根據台灣非即飲通路啤酒市場的零售數據顯示，清爽型拉格啤酒在整體非即飲通路的銷量市佔率近3年均超過60％，且逐年成長，海尼根近期推出Silver星銀啤酒，以水、麥芽、啤酒花融合獨特A酵母釀造而成，且使用特定的醣化工藝，讓其風味具有清爽的低苦澀感，讓不喜歡啤酒苦味的消費者也能輕鬆喝，罐裝售價47元起。

▲海尼根、三得利新系列酒款。（圖／業者提供）▲海尼根、三得利新系列酒款。（圖／業者提供）

三得利在2021推出的全新系列「-196℃完整果實」，在2021年初在日本上市大獲好評，主要是因為以豐富的果實風味為特色，搭配7%剛剛好的小酌「濃度」，本次引進滋味豐富的水果鳳梨與蜜柑口味，號稱利用零下196°C超低溫，瞬間冰凍整顆果實，並將果實粉碎，化為粉狀後浸漬酒液中，讓水果風味完整保留在飲品中，讓民眾在家也能享用到酒吧裡豐富的調酒滋味，售價99元。

▲海尼根、三得利新系列酒款。（圖／業者提供）

▲海尼根、三得利新系列酒款。（圖／業者提供）

同場加映：迪士尼反派ＸWAT聯名酒款
HOLA特力和樂配合旗下迪士尼反派系列，以黑魔女、庫伊拉及壞皇后為主題，與雞尾酒品牌WAT祭出四款女性專屬瓶裝聯名雞尾酒，在HOLA內湖、士林、南崁、大墩、台南及左營門市限定銷售，口味也相當時髦，包括冬瓜密高球、洛神青梅、檀島凍檸茶與貴妃鐵觀音，也很適合在想壞壞的夜晚來一下，HOLA x WAT瓶裝雞尾酒，每瓶售價250元。

▲海尼根、三得利新系列酒款。（圖／業者提供）

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

防疫, 居家, 在家防疫, 海尼根, 三得利, 星銀, 完整果實, HOLA, WAT, 調酒, 啤酒

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