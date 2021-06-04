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Zenith黑黃開芯錶好亮眼　原來是雪茄牌配色

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▲▼ Zenith, S.T. Dupont 。（圖／公關照）

▲Zenith Chronomaster Open Cohiba 55周年紀念版開芯腕錶，318,000元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

知名古巴雪茄品牌Cohiba今年歡慶55周年，瑞士名錶Zenith第5度與其合作，打造第6款特別版腕錶，此次以代表性的Chronomaster Open開芯腕錶為藍本，面盤裝飾以雪茄包裝和手工捲製包覆在雪茄上的紙環為靈感，形成黑黃色各佔據面盤上下方，上緣飾以黑白格紋圖案，全是Cohiba的招牌元素。

▲▼ Zenith, S.T. Dupont 。（圖／公關照）▲▼ Zenith, S.T. Dupont 。（圖／公關照）

▲Zenith Chronomaster Open Cohiba 55周年紀念版開芯腕錶從雪茄包裝為靈感，透明底蓋上有「Cohiba 55」標誌。

限量55只的Chronomaster Open Cohiba 55周年紀念版開芯腕錶，不僅錶面品牌辨識度高，透明藍寶石底蓋也有「Cohiba 55」標誌，為提供更完美的享樂體驗，還隨錶附一套藏有5支特別款雪茄的瓷罐。
▲▼ Zenith, S.T. Dupont 。（圖／公關照）

▲S.T. Dupont Cohiba限量系列Le Grand打火機，59,700元。（圖／S.T. Dupont提供，以下同）

法國精品品牌S.T. Dupont也多次與Cohiba合作推出限量商品，將其標誌性的黑色、白色、亮黃色完美應用在雪茄盒、雪茄剪、雪茄套與打火機的設計之中，當中打火機共有兩種版本，分別是大容量瓦斯槽的Le Grand，或是帶有輕柔雙火焰的Ligne 2款式，正面均飾有著名的COHIBA印地安酋長金色頭像Logo，讓人一眼認出。

關鍵字：

Zenith, S.T. Dupont, Cohiba

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