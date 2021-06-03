停電不怕！IKEA、HOLA涼感系列「體溫直降2度」299元起

▲炎炎夏日到來，居家業者也推出涼感居家單品。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期許多民眾在家工作，也連帶拉高用電需求，還發生幾次台電因故障導致輪流停電狀況，居家品牌IKEA、HOLA與Wedgwood等因應酷夏到來，推出平價、精緻等多元選擇的涼感商品，並號稱「體溫降2度」，還祭出滿額優惠、網購到府方案，讓消費者輕鬆換季。

IKEA涼感寢具

針對即將來臨的酷暑，IKEA也推出旗下涼感寢具，工學枕、睡眠薄墊、涼被、保潔套、雙人床包等豐富品項，以尼龍纖維、棉與黏液嫘縈纖維混紡等材質，達到吸濕排汗等效果，提升舒適感，搭配6／15前官網購物滿12,000元可享免運優惠，佈置居家更划算。

▲KLUBBSPORRE人體工學枕，售價1,399元。

▲HÖSTVÄDD雙人床包，售價649元，特價449元。

▲BORTBERG腰部靠枕，售價599元。

▲VITKLÖVER單人被套組，售價799元。

HOLA snow touch冰紗系列

HOLA今夏新推出snow touch冰紗系列，結合花蓮豐田玉石中的天然冷感因子，與尤加利木漿纖維提煉的透氣縲縈，其Qmax值高於涼感標準近四成，號稱與人體肌膚接觸時，可帶來瞬降2℃的體感，吸濕透氣也更升級，延長涼感續航力。

其系列新品共有12種，包含涼感床包枕套組、涼感毯、涼感保潔墊、涼感記憶枕、涼感造型抱枕、涼感長抱枕、涼感三角靠墊、涼感記憶美臀墊、涼感記憶腰靠墊、涼感沙發墊、涼感記憶頸枕與涼感室內拖鞋，單件最低特價299元起，在官方網購平台加碼推出該系列消費滿1,000元現折100元優惠，消費滿799元送到家。

▲HOLA snow touch涼感造型抱枕系列，售價699元起。

▲HOLA snow touch沙發透氣坐墊，售價799元起。

▲HOLA snow touch 涼感毯，售價2,280元起。

▲HOLA snow touch涼感拖鞋，售價299元。

Wedgwood涼感寢臥

以英式風格設計受到消費者喜愛的Wedgwood，也在近期推出旗下涼感系列貝比紗床組，以透氣、輕盈和吸濕的天然織材如貝比紗、亞麻、純棉/有機棉或天絲等，來保持與肌膚接觸的舒適溫度，搭配輕薄素色、可愛莓果的設計，從視覺就能開始療癒心靈，防疫期間推出可享所有店內活動外，加碼再享9折優惠及免運專送服務。

▲Wedgwood甜蜜梅果貝比紗雙人四件式床組，售價 37,250元。

▲Wedgwood亞麻系列素色雙人四件式床組，定價19,800元。

▲（左）Wedgwood海藻蠶絲系列，售價3,960元起；（右）Wedgwood單人山茶戀語印花涼被，售價 7,980元。