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亦舒寫給女人的金句：世事往往如此，越是刻意經營，越是失望

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▲▼亦舒金句。（圖／翻攝自微博）

▲亦舒直白的文字，總寫到女人的心坎裡。（圖／翻攝自微博/流金歲月、亦舒，以下同）

編輯 / Lily

香港文壇有個說法，透過亦舒的文字，每個女人都能在她的書中找到自我投射，她編織的某一個角色中，肯定能替你說出內心的獨白。盤點亦舒各大作品中的金句，或許能給迷惘的你一點省思。

#無論做什麼，記得為自己而做，那就毫無怨言。《流金歲月》

#生活上依賴別人，又希望得到別人尊重，那是沒有可能的事。《承歡記》

▲▼亦舒金句。（圖／翻攝自微博）

#結婚與戀愛毫無關係，人們老以為戀愛成熟後便自然而然的結婚，卻不知結婚只是一種生活方式，人人可以結婚，簡單得很。愛情……完全是另外一回事。《我的前半生》

#但人總喜歡把過錯推在別人身上，我也不例外。《圓舞》

#能夠說出的委屈，就不算委屈；能夠搶走的愛人，便不算愛人。《開到荼靡》

#任何一個人離開你，都並非突然做的決定，人心是慢慢變冷，樹葉是漸漸變黃，故事是緩緩寫到結局，而愛是失望太多，才變成不愛。《如果牆會說話》

▲▼亦舒金句。（圖／翻攝自微博）

#最佳的報復不是仇恨，而是打從心底發出的冷淡，幹麻花力氣去恨一個不相干的人。《我的前半生》

#天下無不散之筵席，大家年紀也大了，心事重，煩惱多，不可能像青少年時期那樣誠心誠意做朋友。《燈火闌珊處》

#世事往往如此，越是刻意經營，越是失望。《我愛，我不愛》

▲▼亦舒金句。（圖／翻攝自微博）

#愛人與被愛都是幸福的，寸寸生命都有意義，人生下來個個都是戲子，非得有個基本觀眾不可，所以要戀愛。《喜寶》

#無論怎麼樣，一個人藉故墮落總是不值得原諒的，越是沒有人愛，越要愛自己。《星之碎片》

關鍵字：

亦舒, 金句, 語錄

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