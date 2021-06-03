《文森佐》崔律師原來是48歲美魔女！郭東延「脫衣有肉」電翻粉絲

記者王則絲／台北報導

韓劇《黑道律師文森佐》播畢後討論度依然很高，劇中壞透頂的崔明熙律師由資深演員金麗珍飾演，金麗珍近日為韓版《VOGUE》拍攝一組畫報，擺脫劇中近乎素顏又扮醜、惹人厭的形象，駕馭多套時尚造型完全就是性感美魔女！飾演魁儡會長張漢書的男星郭東延，也因為這部戲而圈粉無數，最近亦接拍不少畫報，讓大家看見不同於劇中的呆傻可愛形象。

《文森佐》反派角色崔明熙律師讓許多觀眾都恨得牙癢癢，不過這也表示她的表演有多到位了，卸下劇中素顏、邋遢的模樣，今年已經48歲的金麗珍其實稍微打扮一下就超漂亮，而且身材維持得很好，四肢相當纖細，像是這回替雜誌拍攝的畫報，金麗珍穿上Rick Owens的前衛剪裁服裝，駕馭起來游刃有餘，簡直是美魔女一枚！

而在《文森佐》中飾演巴別集團魁儡會長張漢書的郭東延，因爲劇情角色的大反轉，觀眾都從原本的厭惡到最後瞬間被圈粉，有些呆萌、可愛的討喜形象，讓他的人氣直直上漲。

郭東延拋開劇中嬉皮笑臉的輕浮態度，近日也接拍多組時尚畫報，包括雜誌《THE STAR》的五月刊，彷彿從劇中延伸出的慵懶樣貌，一個眨眼就讓粉絲暴動；另外也登上《ESQUIRE》六月號，不只將頭髮剪得更短，讓五官更加鮮明，也難得展現男人味，脫衣超有肉，秀出訓練有成的手臂肌肉線條，一口氣嘗試多樣造型，讓粉絲看好看滿。

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