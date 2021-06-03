WFH正適合敷「唇膜」！4款乾裂死皮救星　「酪梨雪酪」超熱賣

▲WFH正適合敷唇膜，養出水嫩美唇。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

天氣逐漸變熱，不開冷氣受不了，但整天窩在家居家辦公，冷氣直吹不僅肌膚變得乾燥敏感，連嘴唇也乾裂起屑、死皮一堆，還暗沈粗糙，瞬間變成巫婆嘴，看起來好憔悴？除了記得多喝水補充水分外，快利用滋潤效果更有感的唇膜來為雙唇「敷面膜」！以下特搜多款人氣好評新唇膜，除了白天當護唇膏擦，晚上厚敷變身睡眠唇膜，還能在唇彩當作打底使用，一瓶多用還不快備起來。

品木宣言 一飲而盡深度滋潤酪梨面膜，15g，NT$700。



品木宣言擁有高人氣的「一飲而盡系列」全新推出結合潤唇膏與唇膜二種功能合一的護唇產品「一飲而盡深度滋潤酪梨面膜」，以酪梨為主要成分，搭配芒果籽油、杏核桃果油、甘草根、甜橙、黑醋栗等共8種天然植物油與植物脂，能幫助滋養雙唇，如雪酪般的輕盈質地，一抹瞬間融化於雙唇，還帶有香甜氣味，舒緩放鬆心情。

ILIA 純淨修護嫩唇膜，10ml，NT$950。



美國淨透有機美妝品牌ILIA推出的全新「純淨修護嫩唇膜」，被譽為「嘴唇用的木瓜霜」、「乾唇死皮救星」，一抹化開的奶油柔潤質地裡，添加草綠鹽角草萃取、木瓜酵素、玻尿酸鈉、裙帶菜等純淨無毒保養成分，不僅是早晚都適用的的滋潤唇膜，還可當作唇部晚安面膜使用，也能於塗擦唇彩前作為打底、甚至在在唇況不佳時急救使用，有效提升雙唇滋潤度、讓唇色更完美。

DHC 超水潤純欖護唇霜，7.5g，NT$380。



DHC超水潤純欖護唇霜可說是網上擁有超高人氣的「純欖護唇膏」的進化版，除延續純欖護唇膏的修護效果，另外添加草誘導體、橄欖精華油、蘆薈精華及維他命E等豐富修護成分，加強保濕作用及持久性，「高附著保濕膜配方」更能在唇上行程深層修護膜，改善唇部粗糙，並阻絕雙唇乾燥問題，防止水蒸散，長時

間維持水嫩滋潤度。

Laneige 睡美人極萃滋養晚安唇膜，20g，NT$700。



說到好用護唇產品，各大榜單上一定會有蘭芝睡美人晚安唇膜一席之位，從上市以來長年熱賣，網上更擁有許多好評熱推，除了鮮豔可愛的包裝和多種香氛口味外，運用獨家包膜鎖水科技搭配綜合莓果精萃，能為唇部保濕修護一整夜，可夜間深層修護，日間妝前打底增加唇部水潤光澤，不管是脫皮、暗沉、唇紋等唇部困擾都適用。

►常戴口罩也不怕！夏日必備「舒緩保濕神品」 安心小藍瓶、防護噴霧超熱賣



►Kevin老師解答關於眼霜的3大迷思！怕長肉芽注意「2件事」



►美女醫師曝韓妞「母胎美肌」養成5秘訣！洗臉後1分鐘超重要