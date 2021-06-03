蘭芝小方塊氣墊「盛放笑顏」好欠買　超可愛造型讓人少女心炸裂

▲超可愛造型，一推出就引起少女們瘋狂關注。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓系美妝LANEIGE，近期高調聯名動作不斷，才剛推出維他命C淨膚霜X Brunch Brother超萌聯名限量組合，緊接著旗下小方塊氣墊再與當地街頭時尚潮牌BIGWAVECOLLECTIVE合作，以「Be the sunshine，Blooming again」為設計概念，以綻放微笑的太陽搭配繽紛盛開的小花，宣告強大的正能量，希望能在疫情混沌不明的黑暗中，讓自己成為充滿能量。

▲LANEIGE BIGWAVE 光感持妝組。

期待為疫情帶來正能量的盛放笑顏氣墊，也推出各種百貨與線上組合，讓你用最划算的價格，帶走一整組保養美妝，所有產品皆能自選，同時能獲得小花貼紙和筆記本的限量好物，花錢也買不到。

從台灣紅到國外的薇佳，才剛獲得世界級ASIA 2021 Global Makeup Awards最佳潔顏金獎，這次和可愛到不行的Hello Kitty攜手跨界推出「薇佳X Hello Kitty 微晶3D全能洗顏霜二入組」，打造黑白時尚保養風格。

這款熱銷已久的洗顏霜，內含30 %高濃度胺基酸晶透泡泡，能有效深入毛孔徹底清除髒污，讓肌膚在洗顏的過程中，越洗越透亮，高科技美容技術，添加深海微生物多醣、品牌經典配方VitaBtech®，加強修護及舒緩肌膚不適。還原肌膚健康與光澤。

►洗髮皂風潮席捲全球！歐舒丹、AVEDA搶推，網讚：用過回不去