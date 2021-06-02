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居家防疫必備「療癒法」！專家教6種精油配方　提升專注、舒眠都OK

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▲▼居家防疫6種療癒精油配方。（圖／、翻攝unsplash）

▲精油是許多人用來舒緩放鬆的好幫手。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝unsplash

本土疫情嚴峻，因應居家防疫，不少人也都改為WFH、遠距學習，長時間悶在家中，你的心情是不是也開始變得煩躁、緊繃，甚至影響到居家辦公、學習時的專注度？

10/10 HOPE芳療訓練講師彭逸涵就分享，具有獨特芳香分子的精油，不僅幫助舒緩、平靜心情，帶來療癒感，在不同時刻挑選合適的精油，更能透過香氣轉換環境氛圍，幫助調整情緒，像是提升專注力、安定凝神或打造好心情都能辦到！她也針對長時間待在家常遇到的6種情緒，分享專屬精油配方，快學起來舒緩情緒之餘，讓你的居家防疫生活變更好。

▲▼居家防疫6種療癒精油配方。（圖／、翻攝unsplash）

＃提升專注力

配方推薦：檸檬3滴＋迷迭香2滴＋乳香1滴
WFH雖然少了通勤時間，但也容易分心，拖累工作效率。利用有助清晰思緒、集中注意力的檸檬與迷迭香，搭配幫助安定身心、專注當下的乳香，將思緒帶回工作桌，戰勝分心，強化居家工作力。

＃激發活力好心情

配方推薦：甜橙3滴+山雞椒2滴+快樂鼠尾草1滴
 充滿童真歡笑的甜橙香氣，揉和檸檬香與香料活力感的山雞椒，搭配紓壓緩和的快樂鼠尾草，激發快樂荷爾蒙，一掃內心陰霾。

＃安定凝神

配方推薦：天竺葵3滴+乳香2滴+廣藿香1滴
 兼顧內外平衡，帶有舒心玫瑰香調的天竺葵以及安神定心的乳香，加上帶著泥土藥香、沉穩慢行的廣藿香，能幫助不受打擾，維持自己的步調。

▲▼居家防疫6種療癒精油配方。（圖／、翻攝unsplash）

＃舒緩疲勞助舒眠

配方推薦：純正薰衣草3滴+羅馬洋甘菊2滴+苦橙葉1滴
 柔美鬆軟的薰衣草與帶有蘋果香的羅馬洋甘菊，有助於緩解緊繃的神經，同時放鬆疲勞僵硬的身體，搭配苦橙葉微苦中帶有花香的氣息，更能幫助平靜安眠。

＃溫柔安撫正能量

精油推薦：佛手柑
 佛手柑結合果香、木質與花香的氣息，就像有陽光也有霧氣的日子，兼具開朗與柔美。可以在低落的時候幫助提振奮發，也能在煩躁焦慮的時候溫和安撫，就像心靈的萬用丹。

＃隨身防護好幫手

精油推薦：月桂
 在歐洲國家，月桂是智慧、勝利與榮耀等各種美好的象徵。月桂精油的香氣細緻而具層次，有良好的呼吸道防護與抗菌效用卻不帶嗆鼻的藥味，能夠提振精神、增強防護力，也有帶來勇氣與自信的效果。

►►►也可直接使用這些複方精油

▲▼居家防疫6種療癒精油配方。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 專注定靜複方精油，10ml，NT$700。

揉合迷迭香、清新的薄荷以及甜橙，清新提振的香氣，能夠幫助醒腦、給予活力與能量，同時釐清煩亂思緒，適合處理繁瑣事務或是專注閱讀時使用。

▲▼居家防疫6種療癒精油配方。（圖／品牌提供）

▲Bloomy Lotus 活力充沛配方精油，B02，10ml，NT$1,050。

調和血橙、檸檬輕盈酸甜的柑橘氣息，加上薄荷與藍膠尤加利的清涼感，營造動感活潑的氛圍，薑的溫暖提振能夠幫助補充動能，帶來活力與愉悅。

▲▼居家防疫6種療癒精油配方。（圖／品牌提供）

▲NEOM 舒緩恬睡精油，10ml，NT$950。

調和了純淨清甜的英國薰衣草、甜羅勒和美麗的茉莉等19種精油，是一款能讓人放鬆的香氣配方，幫助舒緩解壓。

▲▼居家防疫6種療癒精油配方。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 靜心冥想複方精油，10ml，NT$900。

帶來沉靜感的岩蘭草與檀香能夠安定煩亂思緒，具穿透力的阿曼乳香幫助深層呼吸，搭配帶來正向情緒與熱力感的甜橙與黑胡椒，非常適合營造平靜而正向的氛圍。

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關鍵字：

WFH, 居家防疫, 防疫, 居家辦公, 精油, 香氛, 配方, 療癒

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