美妝網購優惠大爆發！雅詩蘭黛開momo旗艦店　小棕瓶49折起、無敵霜買1送1

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

本土疫情持續延燒，大家一起齊心協力待在家防疫「Stay Home！Stay Safe！」考慮到女生防疫也愛美的心，不少美妝品牌也紛紛推出線上購物優惠或搶先買。像是雅詩蘭黛首度登上MOMO購物網，將於6/3推出官方旗艦店，不僅獻上最低5折起的超優惠明星組合，還有機會抽一年份小棕瓶！而benefit限量彩盤也將於線上購物平台搶先開賣；LANEIGE與韓國潮牌BIGWAVECOLLECTIVE聯名組也將於6/3在官網限量開賣。

▲雅詩蘭黛 棕心開幕限定組，優惠價NT$2,780。



雅詩蘭黛聯手MOMO購物網，將於6/3 00:00正式推出「雅詩蘭黛MOMO購物網官方旗艦店」，從6/3～6/9每天都會推出小棕瓶、原生露及無敵霜等超優惠明星組合，最低折扣更來到49折，簡直母親節檔期有得拼！

其中不能錯過的首推「棕心開幕限定組」，買小棕瓶30ml就送小棕瓶7ml X 4，總價值NT$4,992，相當於56折就能包回家，且6/3當日下單再加碼送出小棕眼霜0.5ml＋原生露1.5ml。

▲雅詩蘭黛 棕心好友分享組，優惠價NT$3,950。



小棕瓶鐵粉還可鎖定6/6更狂的49折「棕心好友分享組」，內含小棕瓶50ml＋小棕瓶15ml X 3，當日下單加碼送小棕瓶7ml，相當於買50ml送52ml！

▲雅詩蘭黛 原生露主打發燒組，優惠價NT$3,850；無敵霜開幕限定組，優惠價NT$3,250。



此外，金三角另兩大明星原生露及無敵霜也有超優惠組合，「原生露主打發燒組」買原生露200ml再送150ml，價值NT$7,250，相當於53折；而「無敵霜開幕限定組」則是買50ml送50ml，超狂買1送1，立即收穫100ml無敵霜。

除了各種超福優惠明星組合，於6月期間刷momo卡還能享有10%回饋，滿NT$3,000現折NT$300等優惠，最棒的是，下單還有機會再抽4瓶一年份小棕瓶，結帳後分享會員資料，還可再獲得價值NT$1,170回櫃體驗兌換券！超多優惠讓你宅在家也能買得開心，力拼疫情出關後當最美那一個。

▲benefit 如夢4幻頰彩盤，100ml，NT$2,540。



除了雅詩蘭黛，benefit將於7月正式推出的2021限定彩盤「如夢4幻頰彩盤」也將於線上購物平台搶先開賣。以星象裡三元素為靈感打造的全新「如夢4幻頰彩盤」，有代表風象的杏桃粉嫩色系「＃微風女神」、代表土象的裸土大地色系「＃守護天使」和代表火象的蜜糖莓果色系「＃熱辣皇后」。

▲如夢4幻頰彩盤共有3款色選。



每一款「如夢4幻頰彩盤」皆有兩個正貨＋兩個精緻版尺寸的蜜粉，包含經典暢銷色和年度限定新色，每一盤都能單獨完成腮紅、修容以及打亮，超多用途打造多變妝容。

將於7月正式於櫃上販售的如夢4幻頰彩盤，在6/1於MOMO購物中心、6/5於benefit品牌官網＋YAHOO購物中心搶先上市，居家防疫也能先網購入手。

▲LANEIGE與BIGWAVECOLLECTIVE聯名推出限量組合。



另外，先前才以「小橘霜」維他命C淨膚霜與Brunch Brother超萌聯名限量組合掀起討論話題的LANEIGE蘭芝，近日又以人氣超高的小方塊氣墊再與韓國街頭時尚潮牌BIGWAVECOLLECTIVE合作，以「Be the sunshine，Blooming again」為設計概念推出聯名限量組，以綻放微笑的太陽搭配繽紛盛開的小花，為你帶來正能量。

▲LANEIGE BIGWAVE光感持妝組、BIGWAVE柔霧持妝組。



共推出3款限量組合，其中「BIGWAVE光感持妝組」及「BIGWAVE柔霧持妝組」將於蘭芝官網限量販售，不僅可自選小方塊氣墊（霧感／光感），還加贈BIGWAVE聯名貼紙及筆記本，6/3～6/5期間以Line Pay消費還能再享12%回饋。

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