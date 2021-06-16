宋江「襯衫不穿好」胸前全開誘人　加碼「外套反穿」炸出厚實肩膀

記者王蓁蓁 / 台北報導

以《Sweet Home》、《如蝶翩翩》等多部夯劇人氣飆升的韓國男演員宋江，臉孔精緻秀氣、體態結實的反轉魅力，讓他瞬間躍升為新生代大勢男星，近日他出鏡韓版《GQ》雜誌大片，換上多套造型大曬健壯的肌肉線條，其中更以襯衫不扣敞開胸口誘人，另一套「外套反穿」炸出招牌厚實寬肩，爆擊粉絲們的心臟：「肩膀流氓」、「身材太逼人了」。

宋江除了近期與「最正小三」韓素希（韓韶禧）出演浪漫高甜劇《無法抗拒的他》，緊接著又傳出即將與女神朴敏英合作《社內戀愛殘酷史》，事實上他出道以來拍攝的多部韓劇，幾乎都是Netflix原創影集，更讓他有了「Netflix的兒子」之稱，坐穩新一代男神演員地位。

此次韓版《GQ》雜誌拍攝，宋江先是接連以無袖造型「爆肌」，隨意變換姿勢擺拍都能電暈大票粉絲，大片透過昏暗的光線，讓整體畫面更有張力，緊實的手臂肌肉線條瞬間一覽無遺。

一套VALENTINO襯衫，宋江更直接以「不穿好」方式讓胸前鈕釦全部敞開，大方展露寬闊胸肌，朦朧的眼神搭配凌亂慵懶的髮絲，令粉絲們鼻血狂噴，接著換上刺繡外套，反穿造型再度炸出他厚實的太平洋寬肩，粉絲們原地暴動：「看久對心臟不好」、「太好看了」。

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