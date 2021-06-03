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一到家就設鬧鐘、睡前喝咖啡　3個有關「睡得更好」的新發現

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▲▼ 好多人都搞錯！睡眠小知識一次補齊 。（圖／Unsplash）

▲睡眠是修復人體最重要的時間，3個小秘訣要知道。（圖／Unsplash、pixabay）

編輯／Elisa

季節已將邁入夏天，可想見之後的天氣會愈來愈炎熱，總是無法在夏夜好好入睡或獲得良好睡眠的你，日本醫師有幾個有關睡眠的新發現，或許能幫助你在夏日好好入睡，或睡醒後精神更好。

一回到家就設鬧鐘
大部分人都會在入睡前設定鬧鐘，但這個舉動或許在腦中成為暗示，讓交感神經興奮，變成隱藏的壓力來源，如果每天早上你會因為時間沒到，卻默默醒來，對睡過頭感到不安，或是總要跟鬧鐘奮戰好幾回才能慢慢醒過來，或許你可以試試這個方法。

下班後一回到家，或是定個規律的時間如晚飯前，就去設定明天起床的鬧鐘，這樣一來交感神經會因為就寢時間被大幅延後，而忘記或忽略「明天早上Ｘ點要起床」這個提示，盡量在睡前放鬆心情，增進副交感神經的作業，睡眠品質就會馬上提升。

▲▼ 好多人都搞錯！睡眠小知識一次補齊 。（圖／Unsplash）

睡覺姿勢呈「大」最好
睡眠時臥室空間偏涼，較有助於睡眠，尤其在悶熱的夏夜，特定的睡覺姿勢確實會讓人睡得更好，建議將雙臂打開，讓腋下通風，因為這區域是讓身體散熱、降低體溫的重要區塊，體溫下降後，不僅容易入睡，也能睡得較安穩。

▲▼ 好多人都搞錯！睡眠小知識一次補齊 。（圖／Unsplash）

要午睡前先喝杯咖啡
其實有不少人習慣午睡，在避免吃得過飽的午飯後，小睡20分鐘至半個小時，能讓整個下午補充能量，若想在午睡後精神奕奕，增加工作效率，可以在午睡前喝杯咖啡。

因為咖啡因在人體作用的時間約莫是半個小時，在這段「發酵期」內補充睡眠，正好在醒來後能更有精神做事，此外也能避免午睡睡得過久，影響到晚上真正需要「身體重啟」的長睡眠品質。

咖啡,拿鐵。（圖／Pixabay）

關鍵字：

睡眠, 失眠, 健康, 居家, 睡覺, 疲倦, 增進睡眠, 睡眠品質

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