6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了

▲星巴克推訂閱方案，單杯優惠可達6折。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

眼看疫情距解封仍須努力一段日子，6月起多間連鎖咖啡重點拚外帶，星巴克即起推出外帶優惠，消費者直接購買外帶券，用66元可兌換價格110元的飲料品項，跟以往買一送一相比，是直接做單杯折扣，直接下殺6折，不用找人分攤也能享優惠價。

星巴克即起推出「外帶享在家」訂閱方案，消費者直接從LINE官方帳號點選預購10杯飲料，就可享有優惠換購價，原價需花1,100元買10杯咖啡，現在只要660元就買到，等同直接打6折，不過要注意使用限制，就是「10杯咖啡需要在30天內兌換完畢」，若未兌換完就到期，也會自動退款，但已兌換的杯數就會以原價扣除再退餘額。

該訂閱方案分成3種，包括「110外帶享在家」售價660元，可兌換10杯售價110元飲料品項；「150外帶享在家」售價900元，可兌換10杯售價為150元飲料品項；「170外帶享在家」售價1,020元，可兌換售價170元飲料品項。

而從購買當天起算，訂閱優惠使用期限皆為30天，兌換內容不包含加價升級與額外添加客製化收費項目，若點購超過可兌換金額以上飲料品項或加價升級、額外添加客製化收費項目等，於兌換時僅能以現金支付差額。每次交易最多可兌換5張，無法與其他行銷優惠併用，也可轉贈好友，但限整筆訂單轉贈，無法拆單轉贈。

此外，在6／14前，星巴克另推到店外帶，原價購買三杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待，包括車道服務也可享有此優惠，且幾乎全台分店都適用，僅機場管制區內門市無提供。

85度C從6月起推出APP寄杯服務，中大杯咖啡系列享買10送3的常態優惠，限同品項同大小；在6／21至6／25限定5天，推出特別優惠，期間購買中杯拿鐵或美式買3送3，每天從早上10點開搶，每日限量共2000組。同時祭出6／1至8／31只要綁定國泰世華卡、富邦信用卡、中信卡支付「買十送三咖啡優惠」，再加贈小杯美式咖啡限量兌換券。