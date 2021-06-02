fb ig video ETtoday search mobile

6月星巴克拚外帶「110元咖啡變66元」　不用找人買一送一了

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克推訂閱方案，單杯優惠可達6折。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

眼看疫情距解封仍須努力一段日子，6月起多間連鎖咖啡重點拚外帶，星巴克即起推出外帶優惠，消費者直接購買外帶券，用66元可兌換價格110元的飲料品項，跟以往買一送一相比，是直接做單杯折扣，直接下殺6折，不用找人分攤也能享優惠價。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克即起推出「外帶享在家」訂閱方案，消費者直接從LINE官方帳號點選預購10杯飲料，就可享有優惠換購價，原價需花1,100元買10杯咖啡，現在只要660元就買到，等同直接打6折，不過要注意使用限制，就是「10杯咖啡需要在30天內兌換完畢」，若未兌換完就到期，也會自動退款，但已兌換的杯數就會以原價扣除再退餘額。

該訂閱方案分成3種，包括「110外帶享在家」售價660元，可兌換10杯售價110元飲料品項；「150外帶享在家」售價900元，可兌換10杯售價為150元飲料品項；「170外帶享在家」售價1,020元，可兌換售價170元飲料品項。

而從購買當天起算，訂閱優惠使用期限皆為30天，兌換內容不包含加價升級與額外添加客製化收費項目，若點購超過可兌換金額以上飲料品項或加價升級、額外添加客製化收費項目等，於兌換時僅能以現金支付差額。每次交易最多可兌換5張，無法與其他行銷優惠併用，也可轉贈好友，但限整筆訂單轉贈，無法拆單轉贈。

▲咖啡外帶,車道門市,星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供）

此外，在6／14前，星巴克另推到店外帶，原價購買三杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待，包括車道服務也可享有此優惠，且幾乎全台分店都適用，僅機場管制區內門市無提供。

▲10/1國際咖啡日，連鎖咖啡店推大杯咖啡第二杯20元。（圖／85度C提供）

85度C從6月起推出APP寄杯服務，中大杯咖啡系列享買10送3的常態優惠，限同品項同大小；在6／21至6／25限定5天，推出特別優惠，期間購買中杯拿鐵或美式買3送3，每天從早上10點開搶，每日限量共2000組。同時祭出6／1至8／31只要綁定國泰世華卡、富邦信用卡、中信卡支付「買十送三咖啡優惠」，再加贈小杯美式咖啡限量兌換券。

關鍵字：

星巴克買一送一, 外帶, 星巴克, 優惠, 85度C, 訂閱方案, 外帶享在家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

「宅家就吵架」的3大星座組合！牡羊遇水瓶理智線必斷、冠軍是這對

女星們愛不釋手的小白鞋推薦！Nike AF1、Converse厚底　8雙出鏡率超高

女星們愛不釋手的小白鞋推薦！Nike AF1、Converse厚底　8雙出鏡率超高

絕美「負離子吹風機」才999元！速乾同時護髮　一支搞定超方便　 楊冪「超狂液態裙」辣翻！　高開衩曬白皙美腿網暴動 子瑜露肚裝纖腰美腿齊發　SANA愛馬仕絲巾裹胸拼了 366天「生日香氛蠟燭」找到專屬味道！還能看出你的人格特質 朴信惠度假風畫報美成「逆生長少女」　替上回挨批「老氣」成功雪恥 「你停課14天，我減壽14年」　吉卜力惡搞梗圖說出媽媽們的心聲 WFH讓你「眼睛過勞」了？6招護眼舒緩小秘訣　第二超多人都忽略

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面