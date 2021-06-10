居家視訊會議這樣搭！「精品髮飾」特蒐　香奈兒、LV、PRADA都有大腸圈

記者王蓁蓁 / 台北報導

寬鬆的居家服加上素顏、與隨手紮起的頭髮，這樣居家辦公的頹廢造型已經不知道邁入第幾天了，比起不符合居家氛圍的妝容，想在WFH注入一點不一樣的變化其實可以從髮型下手，透過可愛又時髦的髮飾，適時為乏味的宅宅造型製造亮點，《ET FASHION》特蒐韓女星們也超愛的精品髮飾，視訊會議時也要水水上線。

CHANEL

▲CHANEL 真絲髮飾，NT$ 9,700。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane、品牌官網）



先前Jennie搶先在賞春時示範了這款真絲髮圈，髮帶上還能看見CHANEL的雙C Logo細節，令人女孩們忍不住心動，分開的髮帶與髮圈也增添了配件的搭配方式。

▲CHANEL 黑白雙C髮帶，NT$ 19,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

喜歡顯眼一點的女孩，可以選擇雙C標誌交織的黑白款式髮箍，中央打結的設計帶來細節上的變化，遊走在度假氛圍與復古之間，以有彈性的鬆緊帶打造，任何頭型都能佩戴。

▲CHANEL 皮穿鍊髮夾，NT$ 15,100。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane、品牌官網）



▲CHANEL「COCO」珍珠髮夾，（左）NT$15,900、（右）NT$15,700。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane、品牌官網）



另外，有「人間香奈兒」之稱的Jennie當然不會放過這些可愛的髮夾，注入品牌經典的小羊皮穿鍊、與菱格紋，像Jennie將瀏海向後夾起，簡單營造出微公主頭的甜美模樣 ; 帶點復古韻味的珍珠綴滿寫有品牌標誌性的COCO符號，在低調中透出奢華感。

DIOR

▲DIOR OBLIQUE MITZAH 絲巾，NT$8,200。（圖 / 翻攝IG@skuukzky、品牌官網）

綴滿Dior Oblique老花絲巾，另一面則是用大寫「Christian Dior」字樣佈滿，展現DIOR一如往常質感簡約，除了繫在手腕、頸上做搭配，也可以學秀智綁在低馬尾上，隨興打造優雅的氛圍。

▲DIOR D-STRIPES 頭箍，NT$25,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

浪漫粉嫩的配件是春夏不可或缺的單品，全新的「草莓牛奶色」D-Stripes系列髮箍散發溫柔氣息，精緻的刺繡在視覺上更加療癒，令人少女心噴發，內部繡上「Christian Dior Paris」細節增添收藏價值。

CELINE

▲CELINE 凱旋門黑金緞面髮圈，NT$8400。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

2020春夏系列中，奢華的黑金配色圖騰髮圈是觸感極佳的緞面材質，上方還有小小的復古金凱旋門點綴，精緻又優雅，最重要的是價格十分親民，8400元就能入手Lisa同款。

▲CELINE 草寫字樣、凱旋門琥珀髮夾。（圖 / 翻攝品牌官網）

令人著迷的草寫「CELINE」字樣，以雕刻方式點綴在琥珀色髮夾中央，復古氣息中透出低奢質感，另外也有TRIOMPHE凱旋門標誌的款式髮夾可做選擇。



PRADA

▲PRADA尼龍髮圈，NT$ 9,200。

▲PRADA尼龍髮帶，NT$ 8,400。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA經典的尼龍系列，很適合喜歡極簡風格的女孩們，全黑的配色注入品牌標誌性的三角金屬牌作為髮圈與髮帶的點綴，不只不容易髒，且輕鬆就能增加穿搭亮點。

▲PRADA尼龍寬式髮箍，NT$ 11,500 。（圖 / 翻攝品牌官網）



帶點復古感的尼龍寬式髮箍，是近年KOL與時尚人士們必配的簡約單品，蓬蓬的寬式髮箍遊走在療癒與優雅之間。



LOUIS VUITTON

▲LV MONOGRAM GRADIENT 髮飾，NT$18,000。

運用微浮雕的方式在髮夾綴滿LV的經典標誌、與Monogram老花圖樣，展現品牌的精細工藝，繽紛搶眼的色彩完全是春夏配色，一次三款的組合不到2萬元即可入手，可以說CP值相當高。

▲LV VUITTAMINS 束髮帶套裝，NT$10,700 。（圖 / 翻攝品牌官網）

女孩們關注的大腸圈也有經典的Monogram老花圖樣，不論是鮮豔的桃紅、還是低調的米棕，同樣可以一次在組合中購入，悄悄綴上的LV銀飾標誌也順勢為髮圈增添了質感細節。

FENDI

▲FENDI Vertigo系列 海灘組合，NT$ 20,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

FENDI Vertigo系列與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman合作打造的扭曲FF圖案，營造出充滿活力的流動感，以繽紛的鮮豔黃色和淺藍色一躍而上髮帶、髮圈，簡直是為夏季準備！

▲FENDI 髮圈組，NT$ 8,200。（圖 / 翻攝品牌官網）

以真絲打造的髮圈有兩組造型，彷彿兔子耳朵的髮圈佈滿了淺藍色Fendi Baguette針織包圖騰，可愛指數爆表，另一款圓形髮圈則以FF圖案呈現，綁上頭髮輕鬆點綴整體造型。

