Jennie包包必備「大腸髮圈」！挑選款式有訣竅　3種簡易綁法超仙氣

繼去年流行一波後，大腸圈在2021年又再度回歸了！不只實用性高、連BLACKPINK Jennie都愛不釋手，今年大腸圈髮飾在挑選上有秘訣，選擇超大尺寸（日韓都超愛）、材質為紡紗的最為推薦，如此一來從正面也可以看到，讓髮圈從配角升級為主角級配件。

▲BLACKPINK Jennie包包必備大腸髮圈。（圖／Youtube@Jennierubyjane Official）

大腸髮圈 x 低馬尾造型

大腸髮圈最簡單的綁法就是低馬尾了，尤其綁得鬆鬆的技巧，就是韓妞看起來很仙的原因。如果想要朝歐逆的感覺再更靠近一步，就可以選這種動物紋的大腸髮圈，搭配輕飄飄的襯衫，有種又俐落又溫柔的姐姐感呀！

▲大腸髮圈 x 低馬尾造型。（圖／大美人雜誌6月號）

HOW TO

STEP 1.把大腸髮圈往外拉、讓髮圈散開綁起來較容易看到，頭髮可先上捲度，綁起馬尾更好看。

STEP 2.綁好後一手抓住綁的地方，一手把頭頂髮絲稍微拉鬆，同時也再次調整大腸髮圈的大小。

▲大腸髮圈 x 低馬尾造型。（圖／大美人雜誌6月號）

大腸髮圈 x 公主頭造型

綁一半的公主頭也是韓妞很愛的綁法，先把頭髮都上好大捲度後，再抓一半的頭髮綁出隨性感爆棚的鬆軟包頭，連側面都可以感受到濃厚仙氣，有夠讓人心動的！用白色紡紗材質的大腸髮圈，綁起來更有不食人間煙火的仙女氣質～

▲大腸髮圈 x 公主頭造型。（圖／大美人雜誌6月號）

HOW TO

STEP 1.髮束往下繞半圈再往上繞半圈、髮尾藏在內側，上下形成8字型的髮髻後用大腸髮圈綁起來

STEP 2.綁好的髮髻往兩旁拉鬆，讓髮髻鬆鬆的感覺比較慵懶自然，頭頂也拉鬆讓頭型立體

▲大腸髮圈 x 公主頭造型。（圖／大美人雜誌6月號）

大size紡紗大腸圈推薦：

▲Stylenanda‧柔美純色雪紡大腸髮圈、Bonny&Read‧迪斯可之夜髮圈組。（圖／Stylenanda、Bonny&Read官網）

大腸髮圈 x 高馬尾＆辮子

除了仙氣飄飄的馬尾與公主頭，大腸髮圈其實也可以綁出俏皮感！高馬尾用活潑的鮮黃色大腸髮圈做裝飾，瞬間充滿少女的活力，看起來很有精神，另外把髮圈綁在辮子的尾端，粉紅色的髮圈把整個人變得好甜美、搭配蘋果綠背心更讓人覺得滿滿的心動呀！

▲大腸髮圈 x 高馬尾＆辮子。（圖／IG@bbang_93、@stylenanda）

大腸髮圈不僅可以拿來綁髮，不綁時也可以套在手腕上當裝飾手環，但要記得選大size的髮圈，會更有存在感唷！

▲大腸髮圈 x 高馬尾＆辮子。（圖／IG@shh_daily、@_imyour_joy）

文／美人圈

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