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WFH太多天沒洗頭？5款「消暑髮品」幫你降溫　去除堆積的油脂

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居家上班時代開啟～WFH不用出門上班見同事就懶得洗頭，但這樣下來過了幾天，頭皮累積許多油脂，開始覺得悶悶的、有油膩感，整個人心情都阿雜起來，工作時不免覺得煩躁鬱悶，這時真的很希望頭皮可以桑一下啊～所以編要來推薦幾款最新的「消暑髮品」，能讓頭皮降溫2～3度，心情也跟著舒爽起來！

▲消暑髮品。（圖／美人圈）

▲待在家就用「消暑髮品」讓頭皮降溫。（圖／IG@tiffanyyoungofficial、@bbang_93）

一起來看看有哪些「消暑髮品」吧～～

去油降溫「消暑髮品」01：AVEDA 頭皮淨瑕沁涼平衡膜，150ml

今年夏天AVEDA讓沙龍限定的明星級頭皮敷膜「頭皮淨瑕沁涼平衡膜」正式上線，奶油般的細緻質地，可直接塗抹於頭皮及髮絲，就像消暑的頭皮退熱貼。舒適的沁涼薄荷成分，讓累積在頭皮的熱氣瞬間蒸發，體感瞬間降五度，三分鐘內暑氣全消。（預計6/18上市）

▲消暑髮品。（圖／美人圈）

▲AVEDA 頭皮淨瑕沁涼平衡膜。（圖／AVEDA）

去油降溫「消暑髮品」02：＃Rene Furterer 紫苑草頭皮舒緩精油50ml

含有紫苑草(紫錐花)、桉樹(尤加利樹)、薄荷等的涼感舒緩型精油，全新設計「超激活按摩冰珠」，快速活絡頭皮微循環，新添加雙重修護舒緩配方，能即刻舒緩淨化，幫助頭皮降溫2.3度，提供髮膚立即沁涼感、從髮根深處喚醒頭皮活力。

▲消暑髮品。（圖／美人圈）

▲Rene Furterer 紫苑草頭皮舒緩精油。（圖／Rene Furterer）

去油降溫「消暑髮品」03：＃思波綺 瞬亮涼感洗潤組,洗髮乳490mL潤髮乳490mL

五月推出的夏日限定組，添加涼爽薄荷成分，消滅惱人異味，0秒鎮定降溫，帶來舒爽沁涼的頭皮SPA體驗，同時能深度清潔阻塞毛孔的皮脂汗垢，預防黏膩與扁塌，讓頭皮沁涼舒爽，秀髮不乾澀，清新蓬鬆一整天。

▲消暑髮品。（圖／美人圈）

▲思波綺 瞬亮涼感洗潤組。（圖／思波綺）

去油降溫「消暑髮品」04：＃呂Ryo 滋養韌髮去屑專用洗髮精-去屑專用400mL

帶有清涼感的去屑洗髮精，洗後能降低頭皮溫度，且帶有清新草藥香氣，洗後感覺十分舒爽，同時也能有效去除頭皮屑、鎮定頭皮。含有這系列必有的萃取人蔘精華及咖啡因成分, 深層修護頭皮與秀髮, 改善髮根的強韌度。

▲消暑髮品。（圖／美人圈）

▲呂Ryo 滋養韌髮去屑專用洗髮精。（圖／呂Ryo）

去油降溫「消暑髮品」05：＃AROMASE艾瑪絲 草本強健養髮精華液-涼感115mL

含有薄荷 、生薑酊與葡萄籽萃取 ，能維持頭皮舒爽感、揮別油頭異味，友善噴頭設計方便使用 ，讓頭皮保養簡單上手～使用於頭皮清潔完成後、吹頭髮前，在頭皮髮根處均勻噴上，輕柔指腹按摩幫助吸收。

▲消暑髮品。（圖／美人圈）

▲AROMASE艾瑪絲 草本強健養髮精華液。（圖／AROMASE艾瑪絲）

文／美人圈

【延伸閱讀】

頭髮狂出油？中西醫親授「夏日護髮」5妙招，挑選洗髮精有玄機，＋1 步驟更能止癢！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

洗髮精, 清潔, 髮品, 居家防疫, 消暑

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