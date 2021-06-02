搶當人間香奈兒！劉詩詩全白套裝仙氣狂冒　張鈞甯曬長腿拼了

▲香奈兒（CHANEL）於上海舉辦高級手工坊系列預覽 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）於上海舉辦高級手工坊系列預覽，現場眾星雲集，請到劉詩詩、張鈞甯、周迅、宋茜等人出席，劉詩詩穿著品牌新季白色套裝優雅現身；張鈞甯則以緊身上衣搭配棋盤格紋裙裝露出修長美腿，「人間香奈兒」齊聚令人目不轉睛。

▲劉詩詩。（圖／翻攝自微博）



去年（2020年）12月登場的Métiers d’art工坊系列大秀，以20、30年代法國女性華麗著裝為靈感發想，打造出哥德風格公主裙裝、城堡宮廷風斜紋軟呢外套，讓人一眼就能感受工藝之美。昨（1日）請到劉詩詩、張鈞甯、周迅、宋茜等人演繹新季單品，品牌大使劉詩詩以溫柔的微捲長髮搭配全白套裝出席，俐落剪裁勾勒纖細身材，造型相當耐看，更直接在天台拍起時尚大片，表現力驚艷粉絲。

▲張鈞甯。（圖／CFP）

▲周迅 。（圖／CFP）

▲宋茜 。（圖／翻攝自微博）

張鈞甯則以緊身的絲絨上衣搭配黑白格亮片迷你裙，俐落短髮襯托幹練氣息，加上一雙筆直長腿映入眼簾，傳遞濃厚復古韻味；周迅疊搭黑色外套與棋盤格短裙，同樣露出修長美腿亮相，遊走於幹練和性感之間恰到好處。女星宋茜身穿搭配珍珠、鉚釘、服飾珠寶鈕扣的黑色皮革外套，配上黑色透視感豐富的烏干紗裙襬洋裝，上剛下柔的風格巧妙碰撞，為活動創造精彩亮點。

▲去年（2020年）12月登場的Métiers d’art工坊系列大秀 。（圖／品牌提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘



►楊冪「超狂液態裙」辣翻！ 高開衩曬白皙美腿網暴動