7款熱賣「專櫃遮瑕」實測！Dior彩妝師推坑、BOBBI BROWN黑眼圈救星

編輯真心話大公開！上次編輯們為大家評比過專櫃熱賣唇膏，這次終於輪到大家都在問的遮瑕膏啦～編們這次收集了7款專櫃熱賣遮瑕，為大家實測它們對黑眼圈、痘印痘疤的遮瑕力，不管什麼膚質都不怕踩到雷！

編輯膚質&評比標準

（左）A編：無瑕中性膚質，下巴顆粒感嚴重

（右）P編：輕微酒糟，有痘痘、痘印痘疤，重度黑眼圈、眼下偏乾

2021遮瑕膏評比推薦1：蘿拉蜜思 煥顏雙色遮瑕筆

蘿拉蜜思今年新推出的遮瑕筆最大的特點是能夠雙頭遮瑕，一邊是遮黑眼圈跟痘痘的膏體，另一邊則是帶有些微珠光的提亮色，可以用在淚溝跟暗沉處。A編表示它的3D柔焦效果很棒，質地也非常輕盈，重點是遮瑕力可以層層疊加也不厚重，完全不用擔心變面具臉～

不過身為瑕疵肌的P編則覺得他遮蓋痘印痘疤會不太夠力，如果是嚴重的瑕疵肌膚質，這支遮瑕完全可以pass，除此之外，他用在眼下偏乾，乾肌一定要記得做好妝前保濕～但如果是喜歡日系輕透底妝的人選它不怕會出錯，完妝後肌膚質感好，妝感還貼到像沒化妝！

2021遮瑕膏評比推薦2：Bobbi Brown 高保濕修護精華遮瑕筆 6ml

Bobbi Brown的冬蟲夏草遮瑕膏是P編大推的黑眼圈遮瑕～他不只可以遮住灰青感，而且對淚溝的澎潤效果非常好，加上質地滋潤、持妝力佳，即使長時間帶妝，眼下沙漠肌也不會出現績線、卡粉問題，非常適合重度黑眼圈患者！

不過A編則表示，他的遮瑕力低，對於3D肌膚瑕疵來說很雞肋，如果是毛孔肌、顆粒感重的肌膚就不建議購入～

2021遮瑕膏評比推薦3：雅詩蘭黛 粉持久秒遮萬用棒 10ml

雅詩蘭黛大名鼎鼎的「粉持久秒遮萬用棒」，這支是P編跟A編共同認證的好用！一般印象中會覺得粉持久系列比較控油，是給油肌用的，但是他上在眼下其實不乾也很貼膚。而且只需要一支就可以很好的遮蓋黑眼圈跟痘印痘疤，如果懶到不行，還將它作為底妝使用！

不過有兩個小缺點就是，它的刷頭較大，對於細節處不容易掌控，而且全系列只有四個色號，如果是極端膚色的人，建議要靠櫃試色。

2021遮瑕膏評比推薦4：資生堂 超進化持久遮瑕液 5.8ml

資生堂超進化持久遮瑕液體積是7款中最小、也最好攜帶的～葫蘆刷頭對於眼周跟鼻翼細節處都能精準使用，他是很漂亮的緞面質地，很貼合眼下肌膚。Ａ編更表示它的3D柔焦效果非常明顯，遮瑕膏就像黏土一樣，能霧化下巴的粗糙感和紋路。P編實測遮痘印痘疤的效果很好，能兼顧保濕度跟遮瑕力，不過它帶妝超過5小時眼下會有點積線，眼下乾肌要做好妝前保濕～

2021遮瑕膏評比推薦5：植村秀 無極限持久遮瑕筆 7ml

植村秀的小黑方系列遮瑕相信大家也不陌生～無極限遮瑕跟小黑方一樣是全霧面妝感，上在眼下不會卡粉、持妝度也不錯，不過他遮眼下時會有點灰青感，建議要雙色搭配使用。而它對痘疤痘印的遮瑕效果是很不錯的，薄擦至少可以遮掉七成左右～

在7支遮瑕中，植村秀雖然不是最滋潤的，毛孔修飾力卻是最佳的，如果臉上3D瑕疵比較多，就非常適合這款～但是有一個問題是，植村秀家的底妝色號其實都有點偏，建議大家一定要靠櫃試色！

2021遮瑕膏評比推薦6：NARS 妝點甜心遮瑕蜜 6ml

紅了非常久的「NARS 妝點甜心遮瑕蜜」，也是在P編化妝包中服役最久的一支～他也是全霧面妝感，膏體有些微濃稠，但不會不好推開，遮瑕力高很高，黑眼圈、痘痘痘疤皆可遮，而且用量很省。只有一個小缺點就是冬天用會太乾，容易浮粉。不過編必須說，NARS家的包裝有一個人惱人的地方就是會出膠（還清不掉），真的跪求NARS換包裝啊！！

2021遮瑕膏評比推薦7：DIOR 超完美持久遮瑕乳 11ml

最後一款榮登P編最愛的神之遮蝦膏「DIOR超完美持久遮瑕乳」，不只P編大推，連編輯們認識的彩妝師都一致好評～他的包裝跟雅詩蘭黛一樣，都屬於粗厚款，但是DIOR這支的刷頭卻意外好用，有特殊的角度設計，能夠精準上在瑕疵上。

最厲害的是，他高遮瑕但不厚重，重度黑眼圈、痘痘、痘疤都適用，薄擦一層就可以遮住至少8成瑕疵，而且是P編7支中唯一帶妝7小時不脫妝、也不會績線卡粉的遮瑕～唯一的小缺點就是，瓶口設計有點雷，一蓋下去遮蝦膏很容易整坨擠出來，強迫症的P編實在難以忍受！（但因為它太好用，所以能原諒XD）

文／美人圈 圖／beauty美人圈

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