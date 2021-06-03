風・Luxury／曾被遺忘的翻轉錶重生　4面複雜錶、珠寶錶慶90歲

▲南韓男星金宇彬佩戴積家Reverso Tribute Nonantième翻轉錶。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre），Reverso系列翻轉錶是多數人的第一印象，此經典錶款今年歡慶90周年，至今依然是品牌主力之作，因為可翻轉的錶殼變化多端，不僅可做雕刻、彩繪等裝飾性設計，也能呈現多變功能，但翻轉錶非一帆風順，也曾隨著時代變遷經歷高低起伏。

▲積家Reverso Tribute Nonantième翻轉錶正面顯示時、分、小秒針、大日期與月相，背面是數字式半跳時小時顯示、轉盤式分鐘顯示、日／夜顯示。

1931傳奇誕生

1930年品牌經營者Jacques-David LeCoultr與巴黎公司Jaeger SA企業家César de Trey到印度旅行，被當地參加馬球比賽的英國軍官詢問，是否能推出在激烈比賽中保護錶鏡與面盤的腕錶，於是聯絡法國工業設計師René-Alfred Chauvot設計，1931年3月4日巴黎專利局收到一份「設有滑動底座並可完全翻轉的腕錶」註冊申請，11月註冊「Reverso」之名，傳奇錶款正式誕生。

▲駐印度的英國軍官向積家提出在激烈馬球賽也能戴的錶款構想，催生出Reverso翻轉錶。





▲1932年積家Reverso翻轉錶廣告。

1975浴火重生

然而在二次世界但戰後，流行風潮改變，Reverso腕錶逐漸被遺忘，在1969年第一只石英錶推出後瑞士面臨的石英風暴中更難以倖免，當時品牌的義大利經銷商Giorgio Corvo購買了最後200個Reverso翻轉系列腕錶錶殼，並為其裝配機械機芯，竟在一個月內全部售罄，重新迎來新希望，1975年Reverso翻轉系列腕錶正式浴火重生。

▲設計手稿說明積家Reverso錶的翻轉原理。



黃金比例設計

積家以黃金比例為基礎，打造長方形錶殼的Reverso腕錶，招牌元素包括錶盤直線幾何造型的水平刻紋裝飾、看似與錶殼兩側無縫銜接的三角形錶耳，而精巧而複雜的翻轉機制是令錶殼在錶框內滑動翻起，再推回鎖定發出「咔」聲。

▲積家翻轉錶從錶框內滑出翻轉，在鎖定錶殼時發出「咔」聲。



搭載逾50枚機芯

90年來，Reverso系列已搭載逾50枚機芯，最驚人的是今年為慶祝90周年，創作全球首款四面功能顯示的Reverso Hybris Mechanica Calibre 185超卓複雜功能系列185型機械機芯翻轉腕錶，集結包括陀飛輪、三問與天文顯示等11項複雜功能，包括呈現會合周期、交點周期和近點周期等三種月相資料，可預測下一次出現全球天文現象的時間，如超級月亮和日、月食。

▲積家全球首款四面功能顯示的Reverso Hybris Mechanica Calibre 185超卓複雜功能系列185型機械機芯翻轉腕錶，未定價

變身創意畫布

如果面盤顯示時間、錶背就當畫布吧！Reverso腕錶成為積家的藝術舞台，讓彩繪、金雕、珠寶工藝大師，盡情創造驚喜，也接受特別訂製為收藏家圓夢。今年新款Reverso One系列推出4款PRECIOUS FLOWERS 翻轉系列珍稀花卉腕錶，即透過手工雕刻出花朵的細膩姿態，再輔以琺瑯彩繪與寶石鑲嵌，呈現粉紅、紫色、藍色海芋以及白百合生動模樣。

▲積家限量10只的Reverso White Lilies白百合腕錶結合彩繪、雕刻與珠寶鑲嵌工藝。



同場加映PIAGET Polo

伯爵（PIAGET）也曾與馬球運動密不可分，1979年由此運動發想，創作由貴金屬打造、展現動感與休閒美學的Polo金質腕錶，邁入高級運動錶殿堂，從最初的長型設計轉化為辨識度高的枕形設計，最新款為Polo Skeleton鏤空腕錶，藍色機芯成為吸睛面盤，附贈皮錶帶可替換，輕鬆轉換時尚風格。

▲伯爵Polo系列腕錶也從馬球運動而生。（圖／伯爵提供，以下同）





▲1979年伯爵打造展現動感與休閒美學的Polo金質腕錶。





▲伯爵PIAGET Polo Skeleton鏤空腕錶附皮錶帶，895,000元。



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