防疫不無聊！Daniel Wong「30天居家大秀」張景嵐、方志友上陣

▲華裔設計師Daniel Wong團隊與Windows10合作舉辦「線上居家時裝秀」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

本土疫情升溫，以往實體時裝秀也改變形式，華裔設計師Daniel Wong團隊與Windows10合作舉辦「線上居家時裝秀」，集結多達30組名人，挑戰連續一個月直播大秀「不見面，在一起」，由黃子佼打頭陣，藝人李佳薇、張景嵐、方志友等人把家變成時尚伸展台。

Daniel Wong原定於5月底舉辦實體時裝秀，不料本土疫情升溫，春夏大秀改為線上舉行，精彩度卻絲毫不減，此次聯手Windows10運用視訊會議軟體Microsoft teams舉辦時裝秀，連續一個月不停歇，更將申請金氏世界紀錄。

▲（依序）李佳薇、張景嵐、方志友參與Daniel Wong春夏居家大秀 。（圖／品牌提供）

藝人黃子佼打頭陣揭開大秀序幕，自5月25日起至6月24日，為期一個月，每日下午三點直播大秀，５月29日由歌手李佳薇接棒，以設計師Daniel Wong打造的細肩帶長版洋裝與車褶寬版中長襯衫，演繹出舒適氛圍，也在家走出時尚台步，架勢十足。張景嵐則於５月30日登場，穿上以夏季假期為設計發想的款式服裝，鬆緊抽皺露肩上衣與長裙，於自家客廳展開大秀直播。

▲Daniel Wong 手稿。（圖／品牌提供）

擅長印花設計的DANIEL WONG ，本季以「BETWEEN」為概念架構，同時以「中式筆墨山水」為印花概念，延伸出4大印花，分別有駿馬群起百態的「奔放」、以抽像筆墨演繹駿馬英姿的「奔騰」、以山水猛豹為意境的「逍遙」、以拓印山石為敘事的「蒼勁」，在疫情期間帶給民眾力量。