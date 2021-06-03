UNIQLO「五條悟」T恤該買了吧？PAUL ＆ JOE第二彈碎花洋裝更美了

記者王則絲／台北報導

繼《鬼滅之刃》後，近期話題非常火熱的日本動畫《咒術迴戰》也延燒到台灣，UNIQLO本月份便攜手《咒術迴戰》帶來一系列聯名UT，包括主角虎杖悠仁、實力開外掛的五條悟老師都現身，讓大人、小孩都超興奮！同時延續三月份的聯名，UNIQLO推出PAUL & JOE第二彈，除新增甜美碎花洋裝之外，還有眾多質感居家小物選擇。

▲UNIQLO《咒術迴戰》聯名UT系列將於6月4日正式上架。（圖／品牌提供）



《咒術迴戰》從去年底開播以來，在短時間內就累積超高人氣，聯名企劃不間斷的UNIQLO更要打鐵趁熱，於本月份順勢推出《咒術迴戰》聯名UT系列，帶來成人尺寸與童裝，將於6月4日正式上架。

▲「五條悟」T恤劇迷必收。（圖／品牌提供）



UNIQLO《咒術迴戰》聯名UT系列總共推出7款印花T恤與4款童裝，其中當然能看見劇中顏值兼實力頂點的五條悟老師圖案，絕對是劇迷的必收款，此外還包括了主角虎杖悠仁，以及帥氣的伏黑惠和潑辣可愛的釘崎野薔薇款式，粉絲們全包也不為過。

▲UNIQLO《咒術迴戰》聯名UT共推出7款印花T恤。（圖／品牌提供）



延續上回的合作，UNIQLO推出PAUL & JOE聯名第二彈，本次以「居家美好時光」為主軸，推出強調舒適時尚兼具的服裝以及高質感居家小物，將於6月14日上市。唯美碎花洋裝外出穿也零失誤，還能跟孩子搭成一套，居家花紋短褲清涼又可愛，選擇眾多。

▲UNIQLO X PAUL & JOE聯名第二彈將於6月14日上市。（圖／品牌提供）



而配件部分，最搶眼的單品非「貓咪抱枕」莫屬，和其他花朵印花的靠枕、小毯子擺在一塊，感覺整個家的質感都大提升，這回還有推出一款2 way手袋，不束口與拉起抽繩的使用方式帶出不一樣的Fu，是日常生活中超實用的托特手袋。

▲本次配件為一大亮點。（圖／品牌提供）



近日快時尚品牌ZARA則是找上了先前在IG上爆紅的「紐約舉牌哥」，推出聯名T恤系列「F JERRY」，帶來長袖與短袖白T恤，以簡單時髦的照片T型式呈現，直接將舉牌哥的經典貼文圖片原封不動印上T恤，位在胸前或者是背後，語錄款式包括「Your Pet Doesn’t Need A Social Media Account你的寵物不需要社群帳號」、「That Call Could Have Been A Text那通電話可以用一則訊息取代」、「The Camera Stays Off During Zoom在視訊時保持相機關閉」⋯⋯且中性版型男、女都能駕馭。

▲ZARA「F JERRY」聯名系列有短袖、長袖，圖片也有分為在前與在後。



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