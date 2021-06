UNIQLO「五條悟」T恤該買了吧？PAUL ＆ JOE第二彈碎花洋裝更美了

記者王則絲/台北報導

繼《鬼滅之刃》後,近期話題非常火熱的日本動畫《咒術迴戰》也延燒到台灣,UNIQLO本月份便攜手《咒術迴戰》帶來一系列聯名UT,包括主角虎杖悠仁、實力開外掛的五條悟老師都現身,讓大人、小孩都超興奮!同時延續三月份的聯名,UNIQLO推出PAUL & JOE第二彈,除新增甜美碎花洋裝之外,還有眾多質感居家小物選擇。

▲UNIQLO《咒術迴戰》聯名UT系列將於6月4日正式上架。(圖/品牌提供)



《咒術迴戰》從去年底開播以來,在短時間內就累積超高人氣,聯名企劃不間斷的UNIQLO更要打鐵趁熱,於本月份順勢推出《咒術迴戰》聯名UT系列,帶來成人尺寸與童裝,將於6月4日正式上架。

▲「五條悟」T恤劇迷必收。(圖/品牌提供)



UNIQLO《咒術迴戰》聯名UT系列總共推出7款印花T恤與4款童裝,其中當然能看見劇中顏值兼實力頂點的五條悟老師圖案,絕對是劇迷的必收款,此外還包括了主角虎杖悠仁,以及帥氣的伏黑惠和潑辣可愛的釘崎野薔薇款式,粉絲們全包也不為過。

▲UNIQLO《咒術迴戰》聯名UT共推出7款印花T恤。(圖/品牌提供)



延續上回的合作,UNIQLO推出PAUL & JOE聯名第二彈,本次以「居家美好時光」為主軸,推出強調舒適時尚兼具的服裝以及高質感居家小物,將於6月14日上市。唯美碎花洋裝外出穿也零失誤,還能跟孩子搭成一套,居家花紋短褲清涼又可愛,選擇眾多。

▲UNIQLO X PAUL & JOE聯名第二彈將於6月14日上市。(圖/品牌提供)



而配件部分,最搶眼的單品非「貓咪抱枕」莫屬,和其他花朵印花的靠枕、小毯子擺在一塊,感覺整個家的質感都大提升,這回還有推出一款2 way手袋,不束口與拉起抽繩的使用方式帶出不一樣的Fu,是日常生活中超實用的托特手袋。

▲本次配件為一大亮點。(圖/品牌提供)



近日快時尚品牌ZARA則是找上了先前在IG上爆紅的「紐約舉牌哥」,推出聯名T恤系列「F JERRY」,帶來長袖與短袖白T恤,以簡單時髦的照片T型式呈現,直接將舉牌哥的經典貼文圖片原封不動印上T恤,位在胸前或者是背後,語錄款式包括「Your Pet Doesn’t Need A Social Media Account你的寵物不需要社群帳號」、「That Call Could Have Been A Text那通電話可以用一則訊息取代」、「The Camera Stays Off During Zoom在視訊時保持相機關閉」⋯⋯且中性版型男、女都能駕馭。

▲ZARA「F JERRY」聯名系列有短袖、長袖,圖片也有分為在前與在後。



