aespa Karina把口罩當小可愛！螞蟻腰超搶鏡　ITZY留真改造男內褲更狂

編輯／Emily 圖／翻攝自YouTube@M2、alexanderwang.com

韓國女團aespa近日出現在Mnet著名的「Relay Dance」接力舞蹈影片中，大秀新歌《Next Level》的舞步，其中成員Karina身上的白色小可愛竟引起熱議，原來這件衣服是由口罩改造而成，但穿在身上一點也不奇怪，還能將火辣身材完美展現，讓大家看了忍不住讚嘆造型師的巧手。

Karina穿的白色小可愛乍看很平凡，但它的原型居然是名牌Alexander Wang的白色棉質口罩，被改造成細肩帶短版上衣一點也不違和，垂墜的三角下擺裝飾在衣服上變得獨特有型，也讓Karina的好身材更顯眼，露出小蠻腰跳舞的樣子超吸睛，網友們看了紛紛大讚：「身材太辣」、「穿口罩也好看」。

韓國女團的舞台裝常常由造型師親自改造，挖出原型之後都讓人大為震驚。像女團ITZY成員留真先前穿過的白色平口，就被發現是由Marine Serre的男士內褲改造而成，獨特巧思也引起網友論戰，有人不懂為何非要穿內褲，但也有人覺得內褲鬆緊帶不易走光，其實是個好主意。

另外，女星泫雅宣傳《I’m Not Cool》時曾穿過一套舞台裝，是胸前挖洞的Nike上衣，美美版型讓人想收同款，但其實Nike根本沒出過這款衣服，而是泫雅的造型師親手把多雙襪子拼湊、縫製而成，中空的白色緊身背心穿在泫雅身上辣度破表。

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