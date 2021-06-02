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賈靜雯與小一輪美女網紅撞91萬手環　宅時尚氣勢強沒輸

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▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲賈靜雯在家防疫找樂子，打扮一下秀Dior新手環。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

記者陳雅韻／台北報導

在家防疫只穿睡衣嗎？46歲賈靜雯認為在家也要美，偶爾打扮一下拍張美照，也是一種療癒，於是她換上黑上削肩衣，戴上漂亮的新手環，一面對鏡頭就是大明星的架式，腕上要價91萬元的Dior鑲鑽手環也增添氣勢，讓網友一面倒讚美，女星王淨更留言自招「不可能在家還那麼美」。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲賈靜雯與美女網紅Chiara Ferragini撞Gem Dior鑲鑽手環。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

賈靜雯一家人乖乖待在家防疫，老公修杰楷不時分享「清冰箱」料理，雖然與女兒們宅在家享受天倫之樂，但她不諱言想念工作的時光，因為至少可以扮美，因此心血來潮戴上Dior手環拍美照，恰好與年紀小她一輪的義大利籍的「美女網紅始祖」Chiara Ferragni隔海撞同款，出自Gem Dior系列，但賈靜雯氣場強大沒敗下陣來。

▲▼ Chiara 。（圖／翻攝chiarafeffagni IG）

▲抱著剛滿2個月女兒的紅Chiara Ferragini，照樣疊戴多個手環，當中包括Gem Dior手環。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane創作的Gem Dior系列靈感源自礦石天然結晶體，以幾何線條堆疊方式呈現開口式手環，像極了Dior先生設計高級訂製服時將層層布樣固定於稿紙上的慣例，賈靜雯的款式是玫瑰金鑲鑽款，另有鑲嵌孔雀石、青金石、綠玉髓與鑽石的華麗版寬版手環。

▲▼ Dior 。（圖／公關照）▲▼ Dior 。（圖／公關照）

▲賈靜雯所戴的Gem Dior玫瑰金鑲鑽手環，910,000元。（圖／Dior提供）

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關鍵字：

賈靜雯, Chiara Ferragni

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