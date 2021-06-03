孫藝真曬「新歡」狂野美照連發！　秦嵐撞同款鉚釘包露長腿搶鏡

▲南韓女星孫藝真愛情事業兩得意 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星孫藝真愛情事業兩得意，日前傳出與玄彬婚期已近，掀起各界粉絲熱議，雖尚未得到證實，但孫藝真高人氣無法擋，近期在個人IG PO出美照，以一身搶眼的豹紋外套搭配Rockstud Alcove手提包，為VALENTINO盡責帶貨，狂野風格超乎過往。

▲孫藝真換上VALENTINO早秋ROMAN PALAZZO系列豹紋外套，搭配Rockstud Alcove手提包。（圖／品牌提供）

孫藝真最新造型換上VALENTINO早秋ROMAN PALAZZO系列豹紋外套，綁起幹練包頭露出精緻五官，且一抹紅唇順勢增添氣場，顯得白皙肌膚吹彈可破。當然精品行頭少不了，孫藝真手提新歡Rockstud Alcove手提包擺拍，包款運用大膽鉚釘搭配金色鎖扣，內飾奪目紅色皮革，風格搶眼顛覆孫藝真過往清新氣息。

▲秦嵐也入手同款擺拍。（圖／品牌提供）

品牌此次主打包款就屬全新Valentino Garavani Rockstud Alcove手提包，為《Mastery Tales》短片系列第三章的主角，除了鉚釘細節為點睛之筆，透過匠師花6小時將98枚構件精心組裝而成，費時費工。不光是韓星孫藝真，大陸女星秦嵐也巧妙演繹同款，以裸色長版風衣修飾身型，露出白皙長腿搶鏡一波，將Rockstud Alcove悄悄輕背於肩膀，詮釋不同時尚背法，同樣讓粉絲驚喜。

►歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫！「緊身裙」體態曝光…網：輸慘



►楊冪「超狂液態裙」辣翻！ 高開衩曬白皙美腿網暴動