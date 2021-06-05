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網：交友軟體聊出真愛5招　適時反問「你呢？」超級好用

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▲▼交友軟體聊出真愛5招。（圖／Unsplash）

編輯 / Amber

居家防疫待在家，越來越多人利用下載交友軟體來認識新朋友，相信你身邊也有不少朋友的另一半是從交友軟體而來，在網路上能配對成功靠著是眼緣和運氣，如果能有話題的一路聊下去更是不簡單，想要聊出正緣，以下聊天小技巧不妨學一學。

1.不要秒回

建議剛認識或是配對成功的網友不要秒回，雖然說即時回復可以增加他對你的興趣，但是若是太快回覆，反而會給聊天對象莫名壓力，盡量調整剛好的節奏，也避免好像自己一直再等訊息的閒置感。

▲▼交友軟體聊出真愛5招。（圖／Unsplash）

2.從日常話題開始聊起

交友軟體該刪或是該留這位網友，其實完全視乎於兩人有沒有話題，或是他丟出的話吸不吸引人，像是有人很躁進，才開頭兩句就想約出來，這樣超扣分。掌握從小話題開始聊的原則，千萬別一開始就裝熟，問一些隱私問題會讓人很尷尬。

3.反問「你呢？」超好用

想不出話題，或是不知該回些什麼的時候，可以適時反問你呢？用同樣的問題來問對方，對方會覺得你對這個話題有一定的興趣，這個方式是很聰明又禮貌的聊天技巧。

▲▼交友軟體聊出真愛5招。（圖／Unsplash）

4 製造期待感

聊天軟體就是以文字為媒介，雖然沒辦法面對面溝通，但是利用問話和回話的技巧，還是可以打造出好奇感。像是「你說呢？」、「我明天再告訴你」，千萬不要一次把話題全都講光了。善用一些表情符號營造氣氛也很加分。

5.別丟用是非題、而是開放性問題

想要避免聊天被句點，聊天時不要用是非題發問，若是對方沒興趣就不知該如何回答，可以盡量把問題擴大，別讓問題侷限答案，導致只有簡短回應，雙方都會覺得很尷尬。

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關鍵字：

交友軟體, 真愛, 5招

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