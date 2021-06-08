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6樣好用「除濕小物」讓家中不長霉！摺疊風乾扇小坪數租屋最適合

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自lifewarehouse.net

台灣氣候溫暖潮濕，如果連日下雨，家裡的衣服鞋子一不小心就會發霉。這裡就幫你整理出6樣好用的「除濕、防潮好物」，有在外租屋或家中空間狹小的人適合的輕巧除濕機，可重複用的乾燥棒、摺疊式風乾扇等等，讓你的家中保持乾爽舒適，衣物不長霉。

1.ARTISAN 極簡小型HEPA清淨除濕機

這款除濕機有著輕量窄身外型，很適合家中空間狹小的人，可以輕鬆移動到房間、浴室等不同空間，不只除濕功能，還能過濾有害物質，讓你呼吸到清新好空氣，用起來也很省電。

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

2.±0 正負零XQJ-C010 除濕機-白色

這款除濕機造型簡約質感，內建濕度感應，會顯示在面板上，共有七種除濕模式可以選擇，讓你自訂除濕濕度，還有隱形手把設計方便搬運，可以隨時移動到家中各個角落。

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

3.amadana HD-144T 櫥櫃用除溼機-白色

家中櫃子也是容易潮濕、長霉的地方，這款櫥櫃用除濕機有七公分超薄機身，可以擺進小角落，幫你過濾空氣、除霉、除菌，還有大容量水箱和自動斷電設計，用起來安全又放心。

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

4.MYFEEL 品感覺 天然鞋櫃除濕乾燥棒

除了除濕機，也有別種防潮小物，這款除濕乾燥棒用環保的方式帶走家中多餘濕氣，放在鞋子裡能保持乾爽、防止發臭，帶走看不見的黴菌，而且乾燥後就可重複使用，不會造成浪費。

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

5.FANY 行動萬用風乾扇

這款行動萬用風乾扇是租屋族必備好物，穩固的掛鉤掛在室內，就算空間有限也能打造晾曬場，不管衣服、鞋子、毛巾⋯都能輕鬆風乾，可摺疊設計不用時也好收納，完全不佔空間。 以上商品都能在Pinkoi官網購買。

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

6. KINYO 迷你美型除濕機

生活倉庫上面販售的KINYO 迷你美型除濕機專為小空間設計，輕量迷你體積擺在桌面、櫥櫃都很適合，收納也不佔空間，裡面的七葉風扇能大量出風，快速的凝結濕氣，讓室內乾爽舒適。

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

▲除濕防潮好物。（圖／Pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 居家, 防潮, 除濕, 小物, 家電

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