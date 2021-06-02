男神王嘉爾「最新身份」破百萬轉發！　掰了FENDI形象大使更威

▲王嘉爾升格FENDI男裝代言人。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

歌手王嘉爾（Jackson Wang）亮眼外型擄獲眾多粉絲，時尚資源更是不可小覷，昨（1日）他現身上海參與FENDI活動，也隨之曝光了最新身份，高調官宣升格品牌「男裝代言人」，不僅從形象大使身份大躍進，短短不到一天，貼文轉發數就飆破百萬，影響力驚人。

▲品牌官宣王嘉爾升格男裝代言人，一天內轉發數破百萬。（圖／微博截圖）

FENDI 昨（1日）在官方微博宣佈王嘉爾成為「品牌男裝代言人」，貼文曝光才短短一天，轉發數就超過百萬。其實王嘉爾過去擔任形象大使時，與品牌關係就十分密切，2017年王嘉爾遠赴FENDI羅馬總部拍攝MV結下淵源；2019年更曾聯手品牌推出FENDI x Jackson Wang限定聯名系列，也多次出鏡品牌形象照拍攝，此次身份大躍進並不意外。

▲王嘉爾現身上海演繹夏季Vertigo系列 。（圖／品牌提供）

昨日王嘉爾更現身上海，參與夏季Vertigo系列發表，身穿抽象印花背心搭配黑色T恤亮相，演繹本季與視覺藝術家Sarah Coleman 聯名新品，以FF 主題圖案加以扭曲，變形效果創造迷幻氛圍，不愧為最佳代言人。

▲肖戰成為TOD'S品牌代言人 。（圖／品牌提供）

精品請到一線男星出任代言人已成趨勢，不光是王嘉爾升格FENDI男裝代言人，日前以《陳情令》走紅男星肖戰也成為TOD'S品牌代言人，立刻換上品牌新款T Timeless系列腰包出鏡形象照，帶貨實力同樣一流。