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在家做3件事打發時間　收入沒變卻可「提高生活品質」

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▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

▲在家不能出門，就找個能提升生活品質的事來做。（圖／unplash，以下同）

編輯／借借

最近許多人因為疫情都待在家中上班、過週末，與其想念可以出去旅遊、到咖啡廳去聊天、四處走走看看散心的日子，不妨趁這個時候好好升級「家中生活品質」，不是要你買更多東西讓家看起來更豪華，有不需花錢的方法，也能讓生活跟心靈過得更舒適，試試以下3件打發時間又能讓心情更好的提案。

▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

整理衣櫃，絕對有新貨
以前有很多行程可以打發的週末時光，既然都要在家待著，就去檢視自己的衣櫃吧，幾乎9成的人在清理衣櫃的時候，一定會說出「原來這件在這我找好久了」、「我居然有買這種衣服」、「這件我一次都沒穿過」類似的話，不用掏錢就有新貨，或許你也可以這樣解讀。

當然，清理衣櫃絕對是件麻煩事，或許還要花上一整週或好幾個週末的時間，一開始別讓自己壓力大，可以分區進行整理，也順便為自己保留一點「挖寶」的時間。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

淘汰東西，絕對有爽感
大部分人都有一種囤積僻，可能是衣服包包鞋子、書、特定玩具布偶、居家用品甚至是鍋子，有些一開始是源於對該物的喜好，久而久之變成越多越好、有就好，然後難以分類搜集，慢慢就成了一種堆積。

是時候開始面對它們了，與其它們從你喜愛的東西，變成只是擋你的路（有時還會被絆倒），或是佔滿你的生活領域，那就找出你最愛的那幾個，其他就別再留了，找回你的生存空間，也學到如何留下自己最愛的那一個，一開始丟會捨不得，之後會越丟越順，爽感會出現。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

清理冰箱，絕對更健康
家裡的冰箱裡有什麼呢？很多人應該只知道50%，其他部分就像掉入異空間一樣，就算天天見面也是以完全透明的方式打招呼，既然在家自煮的機率提高，那就趁這機會清理冰箱吧，過期的食物一直擺在裡面，也會散發一種不健康的氛圍。

養成每週末檢視冰箱的習慣，能提高在家自煮的意識，之後買菜也會更有概念，說不定能發掘出自己另一種喜好，覺得做菜很舒壓呢。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

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關鍵字：

居家, 生活品質, 在家防疫, 打發時間, 提高生活品質

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