Gucci百萬元珠寶錶圈隨選隨換　雙頭虎、獅子錶耍威風

▲模特兒佩戴Gucci Dionysus 18K金手鐲腕錶，580,000元。（圖／Gucci提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Gucci腕錶系列上攻頂尖客層的企圖心強烈，近日抵台的新品集華麗元素於一身，不僅有雙頭虎、獅頭等風格強烈的造型，過去搭配可轉換壓克力材質錶圈的Gucci Play系列，也首度推出銜尾蛇樣式的上百萬元珠寶錶圈，可依心情或服裝風格換上心儀款式。

▲Gucci雙虎頭設計的 Dionysus 18K金手鐲腕錶，580,000元。





▲Gucci旋開獅子造型錶蓋顯露時間的Lionhead虎眼石18K金腕錶，2,026,000元。



靈感來自希臘酒神戴奧尼索斯的Dionysus 18K金手鐲錶，以雕刻精緻的雙頭虎環抱白色珍珠母貝面盤，手鐲內側與底蓋裝飾綠色琺瑯，彰顯Gucci的講究；Lionhead腕錶則以金雕獅頭為錶蓋，旋開顯露虎眼石、綠松石或綠色孔雀石的錶面即可讀時，闔起就是一只霸氣獅子手環。

▲Gucci Play 18K白金鑲鑽珠寶錶（左）687,000元，可加購選擇心儀錶圈。

▲Gucci Play 18K白金鑽石祖母綠錶圈（左）2,107,000元，18K白金鑽石錶圈709,000元。



而充滿搭配樂趣的Gucci Play腕錶以高級珠寶形式亮相，先選擇18K白金或18K金材質、珍珠母貝或全鑲鑽面盤錶款，再挑選喜歡的珠寶錶圈，款式包括Interlocking G標誌、Dionysus神話中的老虎、以及象徵生生不息的銜尾蛇，當中白鑽祖母綠錶圈身價突破210萬元，相當貴氣。

▲寶格麗Serpenti 18K玫瑰金鑲孔雀石珠寶錶，1,964,000元。（圖／寶格麗提供）

不僅Gucci對於蛇圖騰著迷，同為義大利品牌的寶格麗（BVLGARI）更以Serpenti珠寶與腕錶打響知名度，旗下Serpenti Jewellery Watch腕錶以錶殼代表蛇首、蛇鱗層層繞成環圈，上面鑲嵌美鑽與孔雀石等不同寶石，纏上手腕充滿魅惑感，深受時尚潮人喜愛。

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