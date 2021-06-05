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覺得同年齡的人都很幼稚　5種「靈魂濃度高」的特徵

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▲女性,旅行。（圖／unsplash）

▲或許你很年輕，卻有個高密度靈魂 。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

有些人雖然真實年齡相當年輕，想法卻特立獨行，清楚明白自己喜歡什麼，不會隨著時下風潮搖擺，就是擁有所謂「高密度靈魂」的特徵，此文中指的高密度靈魂意即「老靈魂」的意義，不像其他學說這麼艱深，但它仍然顯示出你與同年齡的不同，以下症狀顯示你人不老卻擁有老靈魂的特質。

▲▼女孩,旅行,星座,爬山,登山。（圖／翻攝自pixabay）

總喜歡上年齡較大的對象
外表在愛情中總是很重要，每個人都有自己喜歡的「肉體美」特質，但對於你來說，外表只要順眼就好，約會時能在交談中有共鳴，是比外在更重要的事，在同年齡層你很少能找到聊得來的人，總覺得對方不夠成熟，無法開啟話題。

▲巴黎,女性,女人,單身。（圖／unsplash）

▲年齡較大的對象你比較談得來 。（圖／unsplash）

老歌比較合你胃口
你會聽現代流行的主流歌曲，但真正吸引你的還是老歌，無論是交響樂、爵士或是某些經典的旋律，總會在你心裡盪漾出更多感動，你一點都不覺得這樣叫「過時」，而是有能力品味出真正的經典。

▲照相,排隊,唱片,音樂 。（圖／unsplash）

▲懂得不會過時的經典 。（圖／unsplash）

不會花時間去排網美名店
社交軟體盛行，打卡拍照變成生活中的一部份，說起「分享」的概念，你比較選擇分享真正的生活，大街小巷中的小吃、 意外買到的一本好書，而不是花上半天時間排網美咖啡店，打個卡告訴親友排隊有多麼值得。

▲照相,排隊,唱片,音樂 。（圖／unsplash）

▲覺得與其把時間花在排隊上，不如去開發屬於自己的名店。（圖／unsplash）

按讚數就像浮雲
一上菜之後為了照片看起來超美，用各角度拍照拍到菜冷掉的高標準打卡者，你總是以敬佩卻不跟隨的態度面對，因為對你而言，好吃比一張好看的照片要重要多了，當下的感受勝過一張美照在社交軟體上的數百個讚，底下即使有「超羨慕」的類似留言，也不及一口熱騰騰的美食佳餚。

▲照相,排隊,唱片,音樂 。（圖／unsplash）

▲當下感受勝過一張想讓人按讚的照片。（圖／unsplash）

形容詞詞彙比一般人多
許多人在描述一件事情，總是用同樣的形容詞，腦中有大量的形容詞，完整清楚的描述自己的感受，代表總是細心的感受周邊的事物，透過觀察豐富自己的人生，增厚生活的深度。

▲女性,單身,思考。（圖／pixabay）

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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