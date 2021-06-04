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好市多「線上購物」超划算鞋款、精品包推薦　加碼網推必買5種冷凍食品

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編輯／JJ

疫情所致，民眾確實減少娛樂活動，外出多僅採買民生用品與食物，不過這也讓各類賣場逐漸成為足跡熱點，所以現在包括全聯、家樂福、便利商店⋯⋯都能外送，還有別忘了美式大賣場好市多（Costco）也能線上購物，以下一起來看看超划算的新進鞋款、精品包，以及加碼「網推必買5種冷凍食品」。

＃Dr. Martens 女休閒短靴NT＄3,399

在好市多買馬丁鞋真的非常划算，這款短筒靴採鬆緊設計，穿脫超方便，原本就是搶手的款式，現在好市多就能買到了。

▲好市多鞋。（圖／翻攝自官網）

＃FILA 女厚底休閒鞋NT＄809

FILA小白鞋不用多說，每次補貨很快就會再次售完，不到千元的親民價格，難怪大家都搶著下單。

▲好市多鞋。（圖／翻攝自官網）

＃Michael Kors 托特包NT＄6,399

新上架的MK托特包僅不到萬元，經典不退流行，且容量相當實用，一口氣提供超多顏色選擇。

▲好市多精品包。（圖／翻攝自官網）

＃Tory Burch 皮革肩背包NT＄12,999

Tory Burch皮革鍊帶包也僅萬元初的價格，且這款為線上獨家。

▲好市多精品包。（圖／翻攝自官網）

＃Burberry 肩背包NT＄29,999

高價精品也能三萬元入手。

▲好市多精品包。（圖／翻攝自官網）

【網推必買5種冷凍食品】

疫情期間為避免頻繁出門採買，民眾也喜歡購買冷凍食品保存著慢慢吃，網友們便特別推薦好市多販售的冷凍食品，直呼每次去都一定要搬回家的就是這些。

＃王品 冷凍青花驕經典麻辣鍋 1.4公斤NT＄599

知名的麻辣鍋店家推出湯底，在家中享用只要將想吃的料加進去就好，完全不用動腦就能吃到豐盛的一餐。

▲好市多冷凍食品。（圖／翻攝自官網）

＃Asia Farm 冷凍薄鹽毛豆莢 500公克 X 6包NT＄399

嘴饞、看劇時的良伴，很適合當作下酒小點。

▲好市多冷凍食品。（圖／翻攝自官網）

＃Garden Lites 冷凍菠菜起司蛋白塔 56.5公克 X 20入NT＄625

喜歡吃菠菜的人絕不能錯過，想吃時只要拿出來烤箱、微波加熱即可，超級方便。

▲好市多冷凍食品。（圖／翻攝自官網）

＃紅龍 冷凍雞塊 3公斤NT＄519

家中有小朋友的話必備的零嘴，許多媽媽表示，只要丟進氣炸鍋裡就好，方便料理小孩又愛吃。

▲好市多冷凍食品。（圖／翻攝自官網）

＃老協珍 冷凍壽喜燒豬肉米漢堡 195公克 X 10入NT＄499

想不到要吃什麼的時候，順手抓起一個米漢堡就能填飽肚子。

▲好市多冷凍食品。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：

好市多, Costco, 線上購物, 外送, 冷凍食品

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