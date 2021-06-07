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iPhone「Safari」超實用　5招隱藏神功能不會太可惜

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手機市占率最高的蘋果iPhone，受歡迎的原因可不是只因為外型絢麗與品牌迷思，一機所搭載的大大小小超實用功能，每每總讓人驚奇！這次要介紹的是大家天天滑手機瀏覽網頁一定會用到的Safari~ 這個專屬於APPLE裝置的瀏覽器，大家對它並不陌生，但以下5個隱藏神功能可讓瀏覽網頁時更加智慧便捷，妳都會了嗎？

一鍵關閉所有分頁

使用iPhone手機瀏覽網頁，常容易忘我地看一個網頁就開啟一個頁面，但是隨著Safari開啟頁面越多，也是會消耗記憶體的唷！

 ▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

HOW TO：要關閉已經沒有要使用的分頁，不用一頁頁關，只要按住右下的符號，就能一次關閉。
 

▲（圖／LOOKin編輯攝）

另外一個方法推薦給懶人們！可以直接到「設定→Safari→→關閉標籤頁」設定定時整理頁面的時間就OK啦。

找回已關閉的分頁

不小心把想看的頁面關掉了，一時之間又金魚腦怎麼想也想不起來關鍵字無法重新搜尋，沒關係，也可以快速把關掉的分頁找回來。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

HOW TO：輕按右下符號，長按「+」號，曾經被關閉的分頁就會依序排列出來了！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

搜尋網頁內的關鍵字

用電腦瀏覽網頁的時候，大家愛用的尋找關鍵字功能，其實Safari也做得到喔！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

HOW TO：首先長按中央的分享鍵，點入「在網頁中尋找」

▲（圖／LOOKin編輯攝）

接著到搜尋方框中輸入關鍵字，就能在該頁面中找到所有的目標關鍵字囉！

隱藏工具列

瀏覽頁面時覺得下方的工具列很礙眼，那就把他們隱藏起來吧！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

HOW TO：點進左上方的「大小」，選擇「隱藏工具列」，畫面就換會變成全螢幕模式的感覺，看起來就舒服多囉！

關掉螢幕繼續播放YouTube

想要回到主畫面、或者關上螢幕並且持續播放YouTube，通常播放的音樂就會直接停止，一定要回到YT的播放畫面才會持續有聲音，如果這件事很困擾妳，那就一定要學會這一招，就算跳出了YT畫面做別的事也能繼續播放唷！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

HOW TO：同樣點入左上方的「大小」，選擇「切換為電腦版網站」

▲（圖／LOOKin編輯攝）

接著點選想要播放的影片，畫面進入全螢幕模式後，再上滑把畫面收起。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

收起後，手機畫面會回到主畫面，然後打開控制中心，會發現YT的影片也出現在其中，這樣就可以繼續播放啦！

延伸閱讀：

蘋果APPLE新品搶鮮報：絕美紫iPhone12、歷來最強大iPad Pro、新配件AirTag…5款新品總整理

iPhone超實用密技！4個不起眼但超方便的神功能：智能繪圖單指搞定、完美自拍加同步快錄！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, iPhone, Safari

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