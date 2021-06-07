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5個好習慣讓妳WFH也效率超高！理財達人也奉行

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▲（圖／翻攝自網路）

隨著疫情急遽升溫，相信有許多人也已經開始WFH在家工作了吧？看似自由的環境空間，怎麼讓反而讓人覺得更累、事情更做不完了呢？掌握以下五個在家工作也要持續保有的好習慣，更完善的規劃讓妳能清楚分別每天的上下班時間！讓妳居家辦公也能高效率、甚至能比平時更快完成每天的工作內容，而這些好習慣也是許多已經財富自由的理財達人所奉行的，快分享給周遭正在遠距離辦公的朋友們吧！

01.不要穿睡衣工作

▲（圖／翻攝自網路）

居家辦公最重要的第一步就是不要直接穿著睡衣上工，就像平時工作日一樣，梳洗完將睡衣換下，當然不見得要著正式服裝，換上較輕便的居家服也是可以的，因為直接穿著睡衣會讓自己彷彿還沉浸在睡眠的時刻，導致整天都昏昏沉沉，更重要的是，換上輕便的日常造型，就算臨時有視訊會議也不會手忙腳亂喔！總之，整理好自己，每天都神清氣爽的開工吧！

02.工作時段要與平時相同或更早

▲（圖／翻攝自網路）

一般在家辦公，除了部分工作性質可以獨立作業外，大部分的工作內容還是需要與工作夥伴們對到，例如每天的例行會議、客戶的提案會議、廠商進度確認等等，人與人還是會在線上頻繁的接觸，所以要記得不要因為工作時間彈性就睡晚了，甚至要比平時更早起床準備，否則不只會讓自己的進度延宕，還會拖累其他人喔！

03.先規劃好一天的工作內容

▲（圖／翻攝自網路）

在公司的氛圍下，因為同組同事都在身邊，的確比較不容易忘東忘西，但在家工作後某個程度上其實要更加謹慎，否則沒有同伴們的互相提醒很容易漏掉該有的工作細節，所以在開始上班前先記下每日的固定行程，再依序寫下其他重要工作事項，並將優先順序排列好，可以的話最好寫下時程表，讓工作更有速度及步調，這樣一來真的在家工作也睡不著！

04.將溝通群組縮小並分門別類

▲（圖／翻攝自網路）

有居家工作的人都能體會，有時候比在公司工作還手忙腳亂啊！因為無法面對面溝通，變成視訊、通話、文字訊息並行，同樣一個指令要花上兩倍的時間解釋， 讓人光花在訊息傳遞上的時間就讓人心好累，這是無法避免的過渡期，這時候請盡量將群組分門別類，不要大家都擠在一個群組裡說話，有三分之一以上的訊息或許是與妳無關的，精準在恰當的小組傳遞訊息，能省去許多過濾訊息的時間！

05.清楚劃分休息時間與上班時間

▲（圖／翻攝自網路）

在家工作最令人心力交瘁的就是好像永遠沒有下班時間？別忘了維持日常上班的好習慣，規劃出午休、下班的時間點，正常的作息才不會讓你既沒有效率、又彷彿永遠沒有休息到，群體工作中這點更為重要，只要每個人都遵守上下班時間的規則，上班時間內分工完成任務，自然就不會有「整天都在上班」的感覺了！所以居家辦公開始前就要先訂下明確的上下班時間、每個計劃的繳交及完成時間，減少在上班時間外還需要聯繫的狀況！

延伸閱讀：

富腦袋養成：小資月薪兩、三萬也能存錢的5大方法！人生第一個100萬輕鬆存！

防疫宅在家必備！5間平價睡衣居家服推薦：UNIQLO、GU...居家工作視訊會議也不尷尬！

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, WFH, 在家工作

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