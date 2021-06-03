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手刀衝！愛馬仕「乾燥玫瑰色」唇膏竟2000元有找

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文／C編

唇膏是近年很夯的彩妝品之一，尤其是愛馬仕（HERMES）推出的唇膏，一上市就掀起風暴，甚至一支難求，現在不需要出門搶，「Her和她」推出「本月發燒唇膏霸主之星」活動，就有愛馬仕的唇膏，還有Dior超火紅的癮誘粉漾潤唇膏，防疫宅在家，上網就可以迅速補貨。

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▲愛馬仕,唇膏,唇彩,彩妝,Dior,迪奧,Her和她。（圖／Her） 

▲本月發燒唇膏霸主之星，點我購買。

這次的本月發燒唇膏霸主之星，總共推出兩款唇膏，一款是爆紅的愛馬仕限量版緞光唇膏#45，絕美的乾燥玫瑰色，不管是約會還是上班都可以輕鬆描繪出絕美自然的好氣色，任何膚色都適合。

▲愛馬仕,唇膏,唇彩,彩妝,Dior,迪奧,Her和她。（圖／Her） 

▲愛馬仕限量版緞光唇膏#45，原價2450元、特價1999元。點我購買。

不只是乾燥玫瑰色非常好看，連包裝也是非常厲害，簡約的白色設計搭配上天藍色、紫紅色，看起來活潑可愛，就像是積木一樣的拼接效果，上方並有金色的愛馬仕Logo，簡約卻又在細節充滿質感，原價2450元、特價1999元。

 ▲愛馬仕,唇膏,唇彩,彩妝,Dior,迪奧,Her和她。（圖／Her）

▲Dior癮誘粉漾潤唇膏#001寶寶粉，原價1250元、特價899元。點我購買。

另外一款唇膏則是Dior癮誘粉漾潤唇膏，這是向來熱賣的潤色護唇膏，最經典的#001寶寶粉紅色，一抹就可以顯現出粉嫩的唇色，同時還可以達到潤唇功效，展現出潤澤感的零唇紋效果。

包裝更是以絕美的粉紅色設計，搭配上銀色的管身包裝，印有品牌Logo，每次上市就賣到缺貨，現在有原價1250元、特價只要899元的超優惠，一定要趕快搶起來。

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▲愛馬仕,唇膏,唇彩,彩妝,Dior,迪奧,Her和她。（圖／Her） 

▲本月發燒唇膏霸主之星，點我購買。

關鍵字：

愛馬仕, 唇膏, 唇彩, 彩妝, Dior, 迪奧, Her和她

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