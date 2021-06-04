北川景子產後狂瘦！新戲職場穿搭被讚爆　出鏡率超高手袋曝光

▲北川景子新劇《離婚活動》。（圖／翻攝自IG@rikokatsu_tbs）



記者王則絲／台北報導

日本女星北川景子於去年9月生下女兒後，光速恢復體態、重返工作，產後復出的新作品《離婚活動》與永山瑛太攜手演出，開播不久便狂吸人氣，北川景子在劇中飾演一名時尚雜誌的編輯，幹練時髦的職場穿搭被粉絲讚爆，使用的手袋想當然也成為焦點，以下就一起來看看。

▲北川景子使用YSL帆布托特包。（圖／品牌提供，以下同）



今年34歲的北川景子，並沒有因為年紀增長而失去人氣，反倒是被認為30+後越來越美的女星之一，雖然懷孕胖了13.5公斤，但9月生下女兒後光速恢復身材，5個月鏟肉13公斤，回到原本體重，也陸續開工復出。

產後首部新劇《離婚活動》，北川景子飾演一位時尚雜誌的編輯，劇中每集的造型都很有看頭，成為女孩們的職場穿搭範本，以簡單的T恤搭配學院風針織衫或是挺版牛仔衫，休閒卻不失禮，也示範了多種襯衫的變化搭配，罩上一件卡其風衣，則是瞬間帶出態度。

▲YSL老花圖騰手袋為十分搶手的系列。



而劇中搭配的手袋也成為粉絲焦點，可以發現尤其是YSL的手袋出鏡率最高，像是RIVE GAUCHE字樣的帆布托特包，尺寸能放下文件、筆記本與其他雜物，適合上班族使用；其他還包括了YSL的老花肩背包、水洗感牛仔布LOULOU PUFFER手袋，以及用於派對穿著時最低調、卻最顯女人味的KATE流蘇金鍊肩背包。

▲卡其風衣搭配牛仔布的PUFFER包，營造率性感。



▲低調的黑色流蘇肩背手袋，適合作為華麗服裝的點綴。



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