WFH要用的3C設備499元起！網路攝影機、兒童耳麥通通買齊

文／C編

居家辦公需要用到很多的3C產品，「Her和她」推出「防疫居家辦公必備-3C限時開賣秒殺品」系列，其中Logitech 羅技 C920 HD PRO 網路攝影機，具完整的Full HD1080P視訊通話，可以輸出高畫質的畫面，WFH視訊開會，效果更好。

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羅技 C920 HD PRO 網路攝影機具備高畫質輸出，並配有二個麥克風，完整立體聲，讓聲音更好聽，小巧靈活外型，更彈性的空間使用，不管是筆電還是桌電都可以搭配使用，非常方便。

▲居家辦公有很多配備需要準備。（圖／pexels）



除了網路攝影機，Canon PIXMA MG2470 多功能相片複合機也能在工作、學習時幫上大忙，只要高速USB就可以輕鬆列印、影印、掃描，體積小巧不占空間，是家用、學生文件列印的首選；還有微軟耳機LX-3000 V2，在家裡視訊上課非常需要，優越的立體音效，搭配舒適的人工皮革耳罩，具噪音消除功能的麥克風，可以更加集中注意力。

▲其中像是視訊攝影機就非常重要。（圖／pexels）



而羅技MK270r無線鍵盤滑鼠組，先進的 2.4 GHz 無線連線功能，低平按鍵設計提供良好打字體驗，同時還有防濺灑鍵盤設計，隨插即用，無需安裝軟體；同品牌的視訊攝影機C922，可串流播放與錄製鮮明逼真的Full HD 1080p視訊，附贈可調整的桌上型三腳架有旋轉雲台，可延長到18.5cm，兩個全向式麥克風立體聲音效。

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另外，WIDE VIEW 免驅動HD高清360°視訊攝影機（HAY-01），免驅動程式、隨插即用、自動對焦、內置麥克風，搭配HD 1080P超高清畫質；DANYIN 頭戴式兒童學習耳麥(DT-326)清晰收音麥頭，降低背噪，獨立音量調節，自由調整，高清宏亮喇叭，讓小朋友線上上課更方便，原價699元、特價499元，都是遠距加分好物。