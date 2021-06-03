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賣翻的洗髮餅又有了！洗完不會有油頭味　宅在家也可以買爆

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記者李薇／綜合報導

使用洗髮餅洗頭擁有乾爽、潔淨的效果，而且很省洗髮精，深受很多人的喜愛，但自從LUSH退出台灣之後，就很少有大家好評不斷地洗髮餅出現，最近法國香氛品牌歐舒丹就以大家很喜歡的草本修護系列髮品作為靈感，推出全新的洗髮皂，相信一推出就立刻引起搶購！

 ▲歐舒丹,XIIX,洗髮餅,洗髮皂,洗髮,清潔,保養,。（圖／公關）

▲歐舒丹推出洗髮皂。（圖／品牌提供）

歐舒丹這次推出兩款洗髮餅，包括適合染燙髮的草本修護洗髮皂、適合油性頭皮的草本潔淨洗髮皂，前者採用粉橘色的設計，蘊含歐白芷、伊蘭伊蘭、甜橙 、天竺葵及薰衣草5種草本精華油，添加向日葵籽油含有維他命E，滋養撫順毛鱗片，增添秀髮光澤，與黑燕麥氨基酸，有效修復脆弱受損。

 ▲歐舒丹,XIIX,洗髮餅,洗髮皂,洗髮,清潔,保養,。（圖／公關）

▲歐舒丹的洗髮皂顏色相當可愛。（圖／品牌提供）

後者草本潔淨洗髮皂，蘊含薄荷、百里香、葡萄柚、薰衣草與西洋杉5種草本精華油，深層淨化與活化毛囊促進微循環。添加歐薄荷精華油與草本醋天然活性成分，有效淨化頭皮及清潔髮絲，洗去多餘油脂與髒污，帶來前所未有的淨涼舒爽感受。

 ▲歐舒丹,XIIX,洗髮餅,洗髮皂,洗髮,清潔,保養,。（圖／公關）

▲洗完頭髮的潔淨感，是很多洗髮精無法替代的。（圖／品牌提供）

提到洗髮餅，台灣品牌XiiX也在之前就研發出各種香味的洗髮餅，針對不同的頭皮狀態，像是油性、乾性、混合或是落髮問題的頭皮，推出各種香味的洗髮餅，包括蘭花香、木質香、莓果香、茶香或是咖啡香等單品，可以按照自己的頭皮選用特別的單品。

 ▲歐舒丹,XIIX,洗髮餅,洗髮皂,洗髮,清潔,保養,。（圖／公關）

▲台灣品牌XIIX自己研發推出的洗髮餅，同樣也受到很多人喜愛。（圖／翻攝自官網）

其中，必嘗試看看的絕對是市面上少見的「煥蘭一新」洗髮餅，蘭花的香味非常優雅、清新，充滿貴氣的味道，身為髮香控一定要嘗試看看，可以呈現出的香味絕對讓人難忘，而且洗起來清爽潔淨，不會有頭皮味，更是掉屑人一定必用的單品。

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關鍵字：

歐舒丹, XIIX, 洗髮餅, 洗髮皂, 洗髮, 清潔, 保養

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