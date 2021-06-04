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Grand Seiko面盤放射萬丈光芒　年誤差±10秒超精準

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▲▼Grand Seiko,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko 為慶祝Seiko創立140周年，推出限量2021只GMT系列SBGN023腕錶158,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko今年歡慶創立140周年，旗下高級錶品牌Grand Seiko特別推出3款全新GMT系列錶款，均裝載兩地時間功能的9F86石英機芯，當中限量2021只的紀念140周年金色限量款藏美好寓意，於面盤融入象徵品牌堅定意志的朝陽曙光意象，因此以放射刻紋、金色的GS logo及GMT指針展現日出光芒，藉由錶圈內側的雙色設計則可判讀GMT指針所顯示的是日或夜，而底蓋中央則有代表品牌的18K金獅子標誌。

▲▼Grand Seiko,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲錶款背蓋上鑲有Grand Seiko特有的「獅子紋章」標誌。
 

另兩款GMT新錶分別為紅、藍兩款配色款式，為運動風錶款增添活潑氣息，實用性與耐用度更是Grand Seiko設計重點，均配備耐磨防刮的黑色陶瓷錶圈，裝載年差±10秒的高精準度9F86石英機芯，抗磁性高達16,000A/m、防水200米，可安心佩戴從事休閒活動。

▲▼Grand Seiko,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲▼Grand Seiko,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko Sport Collection腕錶SBGN019（上）132,000元，SBGN021腕錶132,000元。
 

Bell & Ross BR 03-93 GMT腕錶則是經典方形錶殼裝首度配雙向旋轉錶圈之作，紅黑雙色陽極氧化鋁錶圈有24小時刻度，紅色部份顯示日間時間，黑色為夜晚時間，三角箭頭的GMT指針配合錶圈的24小時刻度可顯示第二地時間，若將錶圈順時針或逆時針轉動，即可遞增或遞減小時顯示第三地時間，輕鬆掌握三個不同地點時間。

▲▼Grand Seiko,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR 03-93 GMT腕錶提供全球三個不同地點的時間。（圖／Bell & Ross提供）

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關鍵字：

Grand Seiko, Bell & Ross

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