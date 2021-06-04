喝優酪乳竟能養出好氣色！6招體內保養秘訣　還能提升保護力

▲營養師提醒，想擁有好氣色要先養好腸道。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

女生都喜歡讓自己看起來美美的，不僅是化妝後美，更希望不用化妝，也能擁有白裡透紅的好氣色，但你知道嗎？想擁有好氣色，除了勤勞護膚，還要注意腸道健康。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出腸道保健不僅與健康有關，還會影響到心情，甚至會影響到女生最在意的氣色好壞，他也分享6招養好腸道健康的小秘訣，由內而外養顏美容的同時，還能提升保護力。

1.培養腸道好菌



體內的壞菌太多除了會影響健康，也可能讓便便及放屁臭味增加，因此養成好的菌叢生態非常重要。

透過補充好菌能幫助平衡腸道菌叢、抑制壞菌生長，提升代謝力和保護力。蕭瑋霖建議，可將優酪乳當作日常餐點搭配的飲品，像是AB優酪乳中的雷特氏B菌，能耐胃酸及膽酸順利抵達腸胃道，定期飲用有助於增加腸內益生菌，調整好體質。

2.天天蔬果579



蔬菜富含膳食纖維，可以幫助腸道蠕動，也能增加飽足感，且水果除了纖維外，也含有水溶性維生素，對健康維持非常重要。建議每天至少吃3份蔬菜和兩個拳頭大小的水果。

3.減少精緻甜食



精緻甜點的糖含量過高，容易造成壞菌增長，影響菌叢生態，建議一周吃甜食盡量少於兩次。

4.水分攝取要充足



喝水可以幫助潤滑腸道，軟化糞便，對排便有幫助。

5.避免吃刺激性食物



像是酒、辣椒或醋等刺激性食物，會影響腸道好菌生長，若要吃這些食物，一定要避免與益生菌一起食用。

6.每週至少運動3次



運動除了可幫助消耗熱量外，也有助於提升代謝循環，維持健康。建議每週至少做3～4次，持續30分鐘以上的運動。

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