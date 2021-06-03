別再嫌棄三色豆！營養師：「最雷便當配菜」，營養竟超乎想像

▲三色豆被大多數網友評為沒誠意配菜。（圖／Pixabay）



記者曾怡嘉 / 台北報導

你喜歡三色豆嗎？先前三色豆被選為最雷便當配菜，原因是網友們覺得冷凍蔬菜十分不討喜，且吃起來口感不佳，避之唯恐不及，但營養師高敏敏卻跳出澄清，別看它這樣，其實真的超營養。

▲營養師為三色豆平反，其營養價值頗高。

營養師高敏分享，像是紅蘿蔔屬於蔬菜類，富含維生素A、β胡蘿蔔素，能夠幫助守護黏膜健康、增強保護力；青豆仁雖屬於澱粉類，但卻有著滿滿膳食纖維，建議便祕不順者可以跟精緻澱粉替換著吃；而玉米同屬澱粉類，內含葉黃素、玉米黃素，很適合現代3C或是辦工族，補充必備營養。

她並聊到，有人問冷凍三色豆營養會變質嗎？其實急凍可以把營養素和抗氧化速鎖住，是一樣能吃進營養的。冷凍三色豆也能讓煮飯變得更快速方便，料理色彩豐富了，心情當然也變好了。

綜觀以上，其實三色豆優點不少，但是必須提醒大家除了紅蘿蔔之外，其他的都屬於澱粉，千萬別被它們的外型騙了。高敏敏建議，如果當成配菜再加上主食，澱粉和熱量就會過多，體重也會上升，若是吃多就要跟飯量互相代換一下較好。只要適當攝取，三色豆營養絕對超乎你的想像。

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